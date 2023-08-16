Собачье дело

Житель Энгельса Саратовской области обвиняет родного брата Искандера Мунасова в жестоком убийстве собаки матери. Анвар Насыров обратился в полицию, прокуратуру и к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. По обращению господина Бурматова к прокурору региона Сергею Филипенко в надзорном ведомстве начали проверку. Несмотря на наличие аудиозаписи, где якобы обвиняемый господином Насыровым сознается в убийстве животного и угрожает брату, в полиции отказывались видеть основания для разбирательства — помогло вмешательство «Ъ». Господин Мунасов заявил о своем обращении в суд, мужчина планирует привлечь родственника за клевету. Юристы отмечают: состава статьи о клевете в истории нет, а вот угрозы убийством — есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе проверки заявления об убийстве собаки полиция не опросила соседей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В ходе проверки заявления об убийстве собаки полиция не опросила соседей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Житель Энгельса Анвар Насыров рассказал «Ъ» историю о смерти собаки его матери. По версии горожанина, виновником происшедшего стал его родной брат Искандер Мунасов. Господин Насыров предоставил «Ъ» аудиозаписи разговоров с матерью, где женщина подробно рассказывает о происшедшем; и с братом, где мужчина признается в убийстве животного, а также угрожает применением аналогичных мер к родственнику.

Анвар Насыров 18 июня приехал к матери в частный дом на Кирпичной улице и, по его словам, услышал историю об убийстве сторожевой собаки Джеки.

«Если вы меня не будете слушаться, вас ждет такая же участь», — якобы передавая слова старшего сына, говорит на предоставленной «Ъ» господином Насыровым записи его мать.

Некая женщина, по словам Анвара Насырова, его мать, рассказывает, что 3 июня, когда она ушла на рынок, ее сын Искандер Мунасов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при жене Наталии и четырехлетнем сыне облил рычавшую на него собаку гуталином, пытался поджечь, а затем облил животное кипятком.

Вернувшись, женщина отнесла собаку в расположенное неподалеку ОГУ «Энгельсская районная станция по борьбе с болезнями животных». Господин Насыров заверил «Ъ» в том, что врач обещал в случае необходимости дать полиции показания.

По словам собеседника, 19 июня произошел телефонный разговор с его братом. На предоставленной «Ъ» записи некий мужчина в ответ Анвару Насырову, по его словам, господин Мунасов, на вопрос о причинах и средствах убийства собаки говорит: «Затем, что убил. Руками сделал, как с тобой сделаю».

За день до упомянутого разговора Анвар Насыров написал заявление в полицию. Правоохранители 27 июня прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В предоставленном «Ъ» документе за подписью начальника отделения полиции № 2 МУ МВД «Энгельсское» Александра Лаврова говорится, что сотрудниками ведомства в процессе общения с господином Мунасовым и его матерью установлено, что 3 июня мужчина забрал мать с рынка, а по возвращении родственники застали Джеки испачканной мазутом: «Так как собака лежала промеж бочки с мазутом и забором».

«Спустя два-три дня у собаки начали выпадать волосы и проявляться ожоговые пятна... В ветеринарной клинике констатировали сильно плохое состояние собаки», — пишут правоохранители. По словам господина Мунасова, животное скончалось 11 июня. «Установить свидетелей и очевидцев не представилось возможным», — уточнили в полиции. Господин Насыров рассказал «Ъ» и, по его словам, полиции тоже, что свидетелем происшедшего была как минимум не опрошенная правоохранителями жена Искандера Мунасова.

Сотрудники полиции опросили ветврача Сергея Васькова, который подтвердил, что утром 7 июля к нему обратилась «женщина с серой собакой». Никаких обстоятельств, указывающих на природу получения животным травм, правоохранители не выяснили.

Анвар Насыров 7 июля, по его словам, встретился с полковником Лавровым и получил подтверждение о невозможности в возбуждении дела в связи с отсутствием трупа собаки. Тогда 11 июля мужчина обратился в прокуратуру, ответа пока не поступило.

20 июля господин Насыров написал первому заместителю председателя комитета Государственной думы по экологии Владимиру Бурматову. 9 августа он получил письмо от парламентария, в котором говорится, что тот направил депутатский запрос прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой изучить предоставленные материалы, провести проверку и принять соответствующие меры прокурорского реагирования. В пресс-службе надзорного ведомства «Ъ» сообщили: «Если обращение поступило, то проверка незамедлительно начата», срок — 30 дней.

Корреспонденту «Ъ» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что сомнения правоохранителей вызвали предоставленные господином Насыровом фото «до» и «после» — у собак разные цвет и длина шерсти. По словам мужчины, снимок «до» сделан больше полугода назад, а цвет изменился из-за попытки поджечь и обливания животного кипятком. На вопрос о проверке по факту угрозы убийством в МВД ответить затруднились. На следующий после общения день Анвар Насыров рассказал «Ъ», что сотрудники полиции позвонили ему и попросили принести упомянутые аудиозаписи.

Подтвердить эту информацию в пресс-службе не удалось — корреспонденту «Ъ» перестали отвечать.

Директор фонда помощи животным «Верный друг» Екатерина Углова уточнила «Ъ», что определить, одно ли и то же животное на фотографиях, сложно, но отметила: шерсть могла отрасти за зиму и изменить цвет вследствие издевательств. Зоозащитники посоветовали обратиться за подтверждением информации к врачу упомянутой энгельсской станции по борьбе с болезнями животных.

Искандер Мунасов в разговоре с «Ъ» заявил о своем обращении в правоохранительные органы с заявлением о клевете: «Ему уже пригрозили судом, та же прокуратура, потому что провели следствие. На самом деле собака самостоятельно пришла к нам во двор в таком состоянии». Господин Мунасов уточнил, что животное было «мокрым», подробностей выяснить не удалось. Собеседник также заявил: его брат записал разговор с матерью «шантажирующим путем» и позвонил ему «с провокационными вопросами».

Затем Искандер Мунасов отказался от дальнейших комментариев и закончил разговор.

Юрист Манана Канкия уточнила «Ъ», что сотрудники полиции должны были отреагировать на угрозы убийством, а также опросить возможных свидетелей издевательств над собакой, в том числе соседей семьи и супругу господина Мунасова. Эксперт невысоко оценила перспективы заявления последнего о клевете.

Дарья Васенина

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