Гордуму оттесняют от могилы

В Волгограде управление ФАС вынесло очередное предупреждение городским властям по поводу действующей редакции правил организации похоронного дела. По мнению ведомства, власти ведут себя не в интересах города и нарушают федеральное законодательство. Адресат претензий не мэрия, как многократно было прежде, а городская дума. Однако действующий созыв представительного собрания заканчивает полномочия в сентябре и, по сведениям «Ъ», отвечать антимонопольщикам в этом составе депутатов не планирует. Эксперты считают правовую позицию антимонопольщиков небезупречной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Лучников находит поведение муниципальных властей в судах «умышленным затягиванием»

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ Роман Лучников находит поведение муниципальных властей в судах «умышленным затягиванием»

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

УФАС по Волгоградской области вынесло в адрес Волгоградской городской думы предупреждение с требованием прекратить действия, содержащие, по мнению ведомства, нарушения антимонопольного законодательства. Ранее глава регуправления Роман Лучников пояснял волгоградским СМИ, что такая мера готовится. УФАС требует от гордумы отменить изменения в правилах организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, утвержденных в конце 2022 года. Речь идет о пунктах, которыми уполномоченное структурное подразделение администрации Волгограда наделяется правом проводить конкурсы для выполнения работ по «подготовке могил для погребения умершего и ячеек колумбария, включая демонтаж (монтаж) существующих надмогильных надгробий», что означает копку могил. Такие конкурсы проводит департамент городского хозяйства (ДГХ) мэрии.

С середины июля на стороне УФАС, считающей сам факт проведения подобных тендеров незаконным, не только прокуратура региона, но и решение 12-го апелляционного арбитражного суда (Саратов). Еще в марте 2022 года прокуратура подала иск с требованием признать незаконными решения ДГХ от декабря 2021 года о таких конкурсах на 2022 год. Волгоградский арбитраж иск областной прокуратуры отклонил, а вот апелляционная инстанция поддержала доводы надзора и антимонопольщиков и признала недействительными несколько распоряжений ДГХ и проведенный конкурс, а также ничтожным договор администрации Волгограда с ЗАО «Ритуальное предприятие „Память“». При этом саратовскому суду понадобилось шесть заседаний, что, по оценке Романа Лучникова, исключительно много. Глава управления также рассказал, что органы власти в регионе, как правило, добровольно выполняют представления ведомства, единственное исключение составляет администрация Волгограда. «Если по областным органам несогласие и готовность пойти в суд — это исключение, то по Волгограду скорее правило», — поясняет господин Лучников. При этом, отмечает руководитель УФАС, Арбитражный суд Волгоградской области, как правило, встает на их сторону, «за исключением темы ритуалки».

«Тут уже правды можно добиться только за пределами Волгограда», — подчеркивает Роман Лучников.

Эксперты отмечают, что подобная практика монополизации рытья могил есть в большинстве крупных муниципалитетов России, однако не через введение официальных правил. Член экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок при Госдуме Дмитрий Тортев вспоминает только пример Екатеринбурга, где долго действовали нормы, по которым гражданам предоставляли участок только после того, как администрация кладбища принимала решение о соответствии выкопанной могилы нормам СанПиН.

«Этим занимался определенный предприниматель, который таким образом монополизировал услугу. Антимонопольщики обратили на эту ситуацию внимание, когда этот предприниматель во время пандемии в 2020 году взвинтил цены до 25–35 тыс. руб. В то же время в среднем по рынку цена была 10 тыс. руб. Через суд УФАС вынудила администрацию Екатеринбурга изменить регламент, и в итоге были допущены организации, из которых гражданин мог выбрать. Хотя мэрия долго сопротивлялась в судах», — уточнил господин Тортев.

При этом, отмечает эксперт, Свердловское УФАС апеллировало к ст. 15 закона «О защите конкуренции», то есть «установление и взимание не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными». А Волгоградское УФАС решило воспользоваться статьей 10 — запрет на действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых, в том числе, являются или могут являться ограничения конкуренции. «Здесь у ведомства могут возникнуть сложности в защите своей позиции. Дело в том, что закон позволяет учреждениям проводить закупки товаров и услуг, в том числе для муниципальных служб, у единственных поставщиков. Этим правом, в частности, активно пользуются медицинские учреждения»,— рассуждает Дмитрий Тортев.

В мэрии Волгограда комментировать ситуацию отказались.

Несколько депутатов городской думы также не стали разговаривать на тему, сославшись на занятость в предвыборной кампании (выборы VII созыва состоятся 8–10 сентября) и «запрет произвольно выступать в СМИ на это время». Среди них и те, что предварительно дали согласие пояснить позицию гордумы. Один народный избранник от «Единой России» на условиях анонимности уточнил, что «ничего непонятного нет, это единственный способ избежать откровенного бардака». «Уже пробовали делать муниципальное предприятие, ничего из этого не получилось», — добавил собеседник.

В аппарате гордумы подтвердили, что представление УФАС получили. Однако, по сведениям «Ъ», рассматривать его при действующем депутатском созыве никто не планирует. А по закону ответ на представление ФАС требует именно рассмотрения на заседании гордумы, которых для уходящего созыва уже не планируется.

«Предупреждение будет рассмотрено Волгоградской городской думой в порядке, установленном федеральным законодательством. По мнению наших юристов, до вынесения соответствующего коллегиального решения представительным органом Волгограда комментарии преждевременны», — уточнил официальный представитель гордумы.

Роман Лучников считает, что депутаты, как и мэрия, умышленно затягивают все рассмотрения по вопросам, связанным с похоронным делом.

«У меня устойчивое ощущение, что у наших оппонентов есть понимание, что им не удастся сохранить все, как было ранее, но затянуть время, в том числе в процессуальных вещах, они пытаются. Если гордума не исполнит предупреждение, то мы возбудим антимонопольное дело, это, допустим, еще три месяца, потом они будут нарушение оспаривать в арбитраже и все по тому же кругу, — рассуждает господин Лучников, — борьба продолжается».

Дмитрий Тортев уверен, что такие ситуации складываются из-за отсутствия внятного объяснения со стороны ФАС по поводу применения закона «О защите конкуренции» именно в сфере ритуальных услуг.

«Не первый год ведутся разговоры об установлении единых правил игры или аналога ГИС для отсеивания недобросовестных игроков. Не говоря уже о пересмотре самого закона о похоронном деле. Но дальше слов дело не идет в силу повышенной коррупционной составляющий в этой сфере», — полагает эксперт.

Ярослав Малых