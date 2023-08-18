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Коммерсантъ FM
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Меликов возложил ответственность за ЧП в Махачкале на предпринимателей и власти

Причиной взрыва и пожара в Махачкале, жертвами которых стали 35 человек, были недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов, считает глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, власти должны были в том числе контролировать «правильность строительства и эксплуатации» объектов.

«Здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов, которые должны были при выполнении определенных условий давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности»,— убежден господин Меликов (цитата по ТАСС).

ЧП произошло 14 августа. В автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар, в соседнем помещении находилась селитра. Произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на АЗС, где взорвались баллоны с газом. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 16 августа задержали Эльдара Насрулаева, арендатора помещения с селитрой. Глава Дагестана называл причиной взрыва жадность и алчность.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Огневой вал».

Лаура Кеффер

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