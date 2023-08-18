МИД Судана призвал международное сообщество признать местный спецназ террористами

МИД Судана призвал международное сообщество осудить суданские Силы быстрого реагирования (СБР) и признать их террористической организацией. Генпрокуратура Судана заочно предъявила командующему СБР Мухаммеду Хамдану Дагло обвинения в совершении военных преступлений.

Суданский МИД считает, что международное сообщество должно привлечь членов СБР «к правовой и этической ответственности перед национальными и международными механизмами правосудия». Действующий в Судане комитет по расследованию военных преступлений СБР сформировал список обвиняемых, в который также вошли трое братьев командующего СБР.

«Требуем сдаться в ближайшем отделении полиции в течение срока, не превышающего двух недель после публикации этого заявления. Также просим население оказать помощь в их задержании»,— заявили в генпрокуратуре Судана (цитата по «РИА Новости»).

Вооруженное противостояние между официальной армией и СБР началось в апреле. В результате погибло около 3 тыс. человек. По данным ООН, за три месяца конфликта более 3 млн человек стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. В мае стороны договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Об эвакуации из Судана — в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лаура Кеффер