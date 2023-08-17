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Коммерсантъ FM
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ВТБ объявил о повышении ставок по рублевым вкладам

Банк ВТБ сообщил, что с 17 августа повышает ставки по вкладам в рублях. В финорганизации пояснили, что размещение средств для вкладчиков банка доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада.

«ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Максимальную доходность 11% годовых получат клиенты, размещающие деньги на "ВТБ-вкладе" в дистанционных каналах сроком на три года и выбирающие опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма по продукту составляет 10 тысяч рублей при размещении средств в "ВТБ Онлайн" или банкомате и 50 тысяч — в офисах банка»,— говорится в пресс-релизе кредитного учреждения (есть у «Ъ»).

Также в банке отметили, что ставка 11% доступна клиентам Private Banking при размещении средств на три месяца, а для клиентов пакета премиальных услуг на этот же срок — 10,5%.

Также сегодня, 17 августа, о повышении ставок по рублевым вкладам объявил Сбербанк. Максимальная ставка по рублевым вкладам в «Сбере» составит 12%.

15 августа по итогам внеочередного заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 базисного пункта, до 12%. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году.

Подробнее — в материале «На долларе отпечатались спекуляции».

Александр Кислов

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