Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность — 12%

Сбербанк сообщил о повышении ставок по рублевым вкладам. Изменения вступили в силу сегодня, 17 августа. Максимальная ставка — 12%.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублевым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых»,— говорится в сообщении Сбербанка (есть у «Ъ»).

В пресс-службе банка уточнили, что ставка в 12% доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.

15 августа по итогам внеочередного заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 базисного пункта — до 12%. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году.

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