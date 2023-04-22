Чаще подрывали строй и меньше пили

На этой неделе Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал сводную статистику о поступивших в 2022 году делах и вынесенных приговорах. «Ъ» проанализировал данные о самых «популярных» преступлениях, выяснил, как выросло и сократилось число осужденных и сколько штрафов заплатили по статьям, появившимся на фоне спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Число процессов сократилось, число осужденных возросло

В 2022 году в суды поступило 776,3 тыс. уголовных дел — это минимум за последние пять лет. В 2021-м их было немного больше — 782 тыс., а число осужденных составляло 565,5 тыс. В прошлом году количество осужденных увеличилось до 578,8 тыс. человек (+2,3%). Каждый пятый процесс (20,3%) закончился прекращением дела.

Традиционно в лидерах среди преступлений кражи, незаконный оборот наркотиков и нарушения правил безопасности дорожного движения. Топ-5 составов по «популярности» занимают 56% от общего объема поступивших дел.

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За пять лет серьезно возросло количество дел, связанных с террористической деятельностью и публичными призывами к ней, а также преступлений коррупционной направленности — дача и получение взятки, коммерческий подкуп.

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Сильнее всего сократилось число разбирательств о разбое, грабеже и причинении вреда здоровью. Один из самых частых составов — о нарушении дорожных правил — за пятилетку стал вменяться на четверть реже: сокращение со 100 тыс. дел в 2018 году до 75 тыс. в 2022-м.

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Общее число осужденных уменьшилось по всем видам преступлений (на 12% с 2018 года), за исключением посягательства на мир и безопасность. Немного выросла доля экономических преступлений (с 39,1% до 41,1%) и сократилась доля преступлений против общественного порядка (с 28,9% до 27,3%).

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Преступлений против конституционного строя стало больше

В процессах, связанных с подрывом основ конституционного строя, значительно возросло число составов о склонении к экстремистской деятельности (с 1 до 27 осужденных), об организации деятельности запрещенного религиозного объединения (с 7 до 56) и участии в нем (с 21 до 129). Также чаще выносились приговоры об участии в экстремистском сообществе, госизмене и призывах к насильственному изменению строя через СМИ. А вот «популярность» статьи о возбуждении ненависти или вражды сократилась сразу на 94%.

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Взрывной рост за последние пять лет показали составы по склонению к участию в террористической деятельности (число осужденных увеличилось с 2 до 126, +6200%), по самовольному подключению к нефтепроводам и газопроводам или приведению их в негодность (с 22 до 1082, +4818%), а также выросло число уклонистов от призыва на военную службу (с 624 до 1121, +80%).

Новый состав о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ, введена в марте 2022 года), который предусматривает уголовную ответственность после аналогичной административки, лег в основу двух приговоров. Оба ограничились штрафом.

К административной же ответственности за дискредитацию (ст. 20.3.3 КоАП РФ) было привлечено 4,4 тыс. лиц на сумму 151,3 млн руб. За недостоверную информацию об армии в 2022-м осудили 14 человек, двух приговорили к реальному сроку.

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При этом по большинству составов, введенных в УК на фоне специальной военной операции (призывы к деятельности против безопасности государства, конфиденциальное сотрудничество с иностранцами, мародерство, содействие в диверсионной деятельности и прочее), в 2022 году приговоров вынесено еще не было.

Как наказывают и оправдывают

Штрафы в качестве основного наказания по уголовным преступлениям совокупно достигли 4 млрд руб., максимальный объем пришелся на небольшие суммы — от 5 тыс. до 25 тыс. руб. При этом как дополнительное наказание штрафы были чуть более внушительные.

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Самым «доходным» составом в 2022 году стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: 2,7 тыс. человек получили штрафы на общую сумму 434,9 млн руб. (в среднем по 161,9 тыс. руб.). При этом самым «дорогим» преступлением оказалась взятка в особо крупном размере: 20 человек оштрафованы на 270,7 млн руб. (в среднем по 13,5 млн руб.).

Реальные сроки в 2022 году получили 167,2 тыс. человек (28,9% от общего числа приговоров). Наиболее часто суды отправляли за решетку на срок до одного и двух лет (22,9% и 21,6% соответственно).

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Число пожизненных сроков по сравнению с прошлым годом выросло почти в полтора раза — с 40 до 59 приговоров. Последний раз больше было лишь пять лет назад (68 случаев). К показателям пятилетней давности вернулось общее число сроков длиной свыше 20 лет (242 случая), хотя в течение двух лет до этого оно было существенно ниже (181 и 185 соответственно)

Доля оправдательных приговоров традиционно составляет мизерную часть от общего числа судебных решений — 2062 из 580,8 тыс., или 0,36%. За год она немного сократилась (в 2021-м достигала 0,39%), а к показателю пятилетней давности — выросла (0,32% в 2018-м). Чаще всего оправдывают по обвинениям в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью.

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Кто и как нарушает закон

Число осужденных иностранцев и лиц без гражданства в прошлом году возросло и достигло 21,8 тыс. (+13,3% к предыдущему году). Пять лет назад показатель был выше — 23,2 тыс. лиц, однако потом он постепенно сокращался (включая 16,3 тыс. в пандемийном 2020-м). Реальные сроки в 2022-м получили 36% приговоренных иностранцев.

Доля женщин в общем числе осужденных за последние пять лет выросла с 13,8% до 14,7%. Их стало заметно больше среди несовершеннолетних (8,6%, +1,7 п. п.), студентов (7,8%, +2 п. п.) и лиц с высшим образованием (13,1%, +1,6 п. п.).

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Самая «феминизированная» категория — госслужащие, где на женщин в 2022-м пришлось сразу 38,1% приговоров (из 3056 всех случаев). Заметнее всего мужчин за пять лет прибавилось среди осужденных пенсионеров — с 65% до 69,2% (+4,2 п. п.). В общем числе приговоров доля пенсионеров тоже выросла — до 3,3% (+0,6 п. п.).

Самой «женской» остается ч. 1 ст. 157.1 УК РФ — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, по которой в 2022 году было осуждено 12,9 тыс. женщин (15,2% от общего числа преступниц). Самой «мужской» — ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц, с проникновением в жилище и другими отягчающими), а также ч. 3 той же статьи (в крупном размере). На них приходится 11,1% и 8,8% приговоров мужчинам соответственно.

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Пенсионерки чаще всего совершали кражу в крупном размере, а также были в лидерах по фиктивной постановке на учет (в 1,7 раза больше, чем мужчин), пенсионеры — в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (в 38 раз больше, чем женщин). Однако в целом количество пьяных преступников за пять лет сократилось с 206,5 тыс. человек (31,4%) до 146 тыс. (25,2%).

Анастасия Винницкая