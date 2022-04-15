Под бедностью пенсионеров подвели черту

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Аналитики проекта «Если быть точным» (создан благотворительным фондом «Нужна помощь») подготовили рейтинг российских регионов по уровню благополучия старшего поколения. Наиболее благоприятные условия жизни для людей в возрасте, выяснили авторы исследования, в Камчатском крае, Костромской области, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и ЯНАО. А хуже всего пенсионеры живут в Алтайском и Забайкальском краях, Оренбургской области, Республике Алтай и Томской области. В каждом из упомянутых субъектов не решена проблема бедности представителей старшего поколения, недостаточно сформированы условия для занятости и невысокая ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербург входит в топ-5 регионов, приспособленных для жизни пожилых людей

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Санкт-Петербург входит в топ-5 регионов, приспособленных для жизни пожилых людей

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Основу рейтинга, в котором представлены все 85 регионов РФ, составили пять ключевых показателей: «ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности в возрасте 55 лет»; «занятость с поправкой на неформальный сектор»; «бедность с поправкой на самооценку»; «социальная активность»; «охват социальным обслуживанием». Исследователи указывают, что работали с самыми актуальными данными, однако уточняют, что публикация многих показателей (из форм статистической отчетности, выборочных исследований и т. д.) запаздывает: «Поэтому по состоянию на март 2022 года мы смогли рассчитать рейтинг только за 2020 год. Как правило, подобные рейтинги носят инерционный характер за счет комплексного взгляда на проблему, поэтому его результаты справедливы для ближайших лет».

К началу 2021 года численность россиян в возрасте 55 лет и старше составляла 43,3 млн человек, из них 36,9 млн человек — в возрасте старше трудоспособного (в начале 2019 года их было 38 млн человек). Среди самых «старых» регионов, в которых доля населения в возрасте от 55 лет находится в диапазоне 35–36%,— Тамбовская, Пензенская и Тульская области. Среди наиболее «молодых» регионов (доля не превышает 20%) — Дагестан, Ингушетия, Чечня, а также Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 2020 году наиболее благоприятные условия жизни для людей старшего поколения сложились в шести российских регионах: Камчатский край, Костромская область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Костромская область — лидер среди российских регионов по охвату населения старшего возраста социальным обслуживанием. Севастополь — один из регионов, в которых население реже всего оценивает свое положение как бедственное (денег не хватает на еду или на еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ затруднительно), а также имеет один из самых высоких показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В ЯНАО сложились наилучшие условия для занятости старшего поколения и низкий уровень бедности. Камчатский край является одним из самых благополучных по доле старшего поколения, вовлеченного в социальную активность, остальные четыре показателя рейтинга в нем также существенно отклоняются от среднего значения по регионам в лучшую сторону. В Москве и Санкт-Петербурге у представителей старшего поколения больше, чем у жителей других регионов, возможностей для официальной занятости, а также практически нет проблем с бедностью.

Наименее благоприятная ситуация для старшего поколения сложилась в пяти регионах: Алтайском крае, Забайкальском крае, Оренбургской области, Республике Алтай и Томской области. В каждом из них не решена проблема бедности старшего поколения, недостаточно сформированы условия для занятости, невысокая ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности (меньше всего шансов у старшего поколения прожить жизнь без серьезных ограничений здоровья в Республике Алтай). Вообще, из-за пандемии коронавируса к 2020 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни (без инвалидности) после 55 лет уменьшилась в 72 субъектах РФ. В частности, более чем на три года показатель снизился в Москве (19,3 года в 2020 году).

Аналитики отмечают, что проблема бедности наиболее выражена в Брянской, Воронежской, Новосибирской, Саратовской, Пензенской, Томской и Смоленской областях, а также в Забайкальском крае и ЕАО. В этих регионах больше всего пожилых — от 30% до 40%, которые ощущают себя бедными. При этом в трех из них ситуация по сравнению с прошлым годом значимо обострилась (рост доли бедных по самооценке на 10 процентных пунктов и выше). Это Воронежская (с 15,4% до 32,2%), Еврейская автономная (с 18,1 % до 32,6%) и Новосибирская области (с 18,9% до 30,5%). Лучше ситуация складывается в Тюменской области и входящих в ее состав автономных округах, а также в Белгородской области, КЧР, Санкт-Петербурге, Мурманской и Липецкой областях, Республике Татарстан. Здесь субъективно бедных пожилых менее 5%, и изменения за прошедший год незначительные (в диапазоне 0–2 процентных пункта).

В целом в России субъективно бедными себя ощущают 18% граждан старше трудоспособного возраста. На вопрос о тратах, которые они могут себе позволить, они отвечают, что на еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги уже затруднительно.

По словам Елены Киселевой, аналитика Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), лидирующие позиции в рейтинге Москвы, Санкт-Петербурга и ЯНАО не вызывают споров. «Все эти регионы имеют высокую бюджетную обеспеченность на фоне среднероссийских показателей, а также высокий уровень доходов населения с учетом стоимости жизни. Кроме того, особенность ЯНАО и Камчатского края состоит в том, что доля населения самого старшего возраста (после 70 лет) там невелика, так как после завершения трудовой деятельности люди стремятся переехать в другие регионы с более благоприятными климатическими условиями»,— говорит госпожа Киселева. Однако, по ее мнению, статистика не позволяет оценить качественные аспекты помощи пожилым.

Мария Макушева, гендиректор Центра социального проектирования «Платформа», добавляет, что со старшим возрастом связано в целом две проблемы, с которыми общество пока не научилось справляться: обеспечение достойного уровня жизни и самореализации. «Монетарная бедность (жизнь за чертой прожиточного минимума) среди пенсионеров наиболее низка. А субъективная бедность, напротив, наиболее высока — это невозможность вести минимально приемлемый образ жизни в том сообществе, членом которого является человек, невозможность позволить себе досуг в том городе, где живешь, отпуск, ремонт»,— говорит госпожа Макушева. По ее мнению, культура будет переживать все более серьезный конфликт между уважением к старости и неспособностью обеспечить ее достоинство, а также между изменениями представлений о старости (сохранение прежнего образа жизни, активности, востребованности) и возможностями рынка труда.

Наталья Костарнова