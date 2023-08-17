Брокерам перепало от граждан

В первом полугодии крупнейшие российские брокеры показали уверенный рост прибыли, которая превысила 22 млрд руб. Годом ранее многие из них фиксировали убытки. Эксперты считают, что улучшение финансовых показателей брокеров обуславливалось ростом котировок российских бумаг, притоком частных инвесторов, более активным использованием маржинального кредитования. При этом показатели второго полугодия будут скромнее, однако все равно брокеры могут показать годовой рост прибыли до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно оценке “Ъ”, по итогам первого полугодия 2023 года прибыль 34 крупнейших брокерских компаний достигла 23 млрд руб. Годом ранее эти компании показали убыток в размере почти 16,5 млрд руб. Самые высокие результаты продемонстрировали «Сбербанк КИБ», БКС, «Регион» и «Ренессанс Брокер». И в большинстве случаев они коррелировали с возросшими доходами от торговой и инвестиционной деятельности. Кроме того, эти компании (за исключением «Региона») показали и уверенный рост выручки от услуг на фондовом рынке. В частности, выручка «Сбербанка КИБ» выросла почти в три раза, «Ренессанс Капитала» — в 2,5 раза.

В целом же выручка от профильных видов деятельности по крупнейшим компаниям превысила 33 млрд руб., превзойдя показатель прошлого года в 1,5 раза. Наиболее быстрыми темпами росла выручка от брокерской деятельности (на 60%), которая занимает 53% от профильной выручки, маркетмейкерские услуги (на 65%), консультационные услуги (в 3,5 раза).

На росте прибыли брокеров сказались многие факторы, поясняют участники рынка. Во многом это определялось притоком клиентов на фоне достаточно низкой ключевой ставки, указывает президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков. По данным Московской биржи, с середины прошлого года число уникальных клиентов выросло больше чем на четверть и превысило к концу июня 26 млн человек. При этом российские физические лица к настоящему времени заменили по объему операций с акциями иностранных инвесторов на локальном рынке, а их доля держится на уровне 80%.

По сути они обеспечили не только восстановление российского рынка после провала осенью прошлого года, но и достижение значений по индексу Московской биржи к показателям до начала СВО (свыше 3 тыс. пунктов). При этом первая половина прошлого года была катастрофической для российского рынка акций. Индекс Московской биржи обвалился почти в два раза, котировки многих наиболее ликвидных бумаг потеряли еще больше. Объем торгов сократился во втором квартале до 20–30 млн руб. в день, тогда как раньше не редко превышал 100 млрд руб. в день. В прошлом году на результатах брокеров негативно отразился и период временного «простоя», когда торги на бирже были приостановлены, указывает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Диана Сергиенко. Торги акциями на бирже не проводились почти месяц — с конца февраля по конец марта.

При этом рост котировок ценных бумаг в этом году сказался не только на оборотах фондового рынка и комиссионных доходах брокеров, но и на росте их собственного портфеля. Кроме того, по словам господина Кочеткова, на росте прибыли сказались и более активное использование клиентами маржинального кредитования, увеличение размера среднего счета.

По данным Банка России за первый квартал, средний размер счета физических лиц—резидентов на брокерском обслуживании увеличился с 205 тыс. до 225 тыс. руб., а без учета пустых и небольших счетов — с 1,3 млн до 1,4 млн руб.

Кроме того, росту бизнеса российских брокеров могли способствовать и новые операции с ценными бумагами, считает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Он пояснил, что речь идет об операциях, когда резидент покупает какой-то актив (евробонды или расписки на акции квазироссийских эмитентов) и через цепочку депозитариев получает этот инструмент в российском учете. После этого, по словам господина Суверова, клиент требует у эмитента делать выплаты по этому активу напрямую на счет в РФ. По словам собеседников “Ъ” на фондовом рынке, подобные действия позволяли получать значительные доходы.

При этом конъюнктура фондового рынка складывается в пользу брокерских компаний. Как считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, для этого есть несколько причин. В частности, по его оценке, индекс Московской биржи продолжит расти до значений 3350–3400 пунктов. Кроме того, рост среднего чека будет опережать инфляцию, чему будет способствовать частичный переток средств населения, первоначально нацеленный на вложения в недвижимость, но идущий на рынок из-за коррекции цен на жилье. Комиссионные доходы, по его прогнозам, будут расти темпами не ниже 10–12% в годовом выражении. Операционные расходы будут также расти темпами, близкими к инфляции. В результате во втором полугодии 2023 года годовые темпы роста прибыли и комиссионных доходов останутся в положительной зоне и по десяти крупнейшим брокерам могут составить до 20%, оценивает господин Бархота.

Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (1 пол. 2023 года) Выйти из полноэкранного режима Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (млрд руб.) Изм. за год (%) В том числе по брокерской деятельности Чистая прибыль/убыток (млрд руб.) Счета клиентов (млрд руб.) Изм. с начала года (%) 1 пол. 2023 года 1 пол. 2022 года БКС 9,34 14,0 7,67 1,98 0,01 80,27 -4,8 БК «Регион» 2,68 -11,5 н.д. 1,88 2,91 60,12 -10,0 «Ай Ти Инвест» 2,53 100,3 2,14 -0,11 1,12 9,63 -9,0 «Финам» 2,27 37,2 1,66 0,04 -0,83 53,14 27,9 «Тринфико» 1,91 4 013,8 1,89 0,72 0,01 1,63 289,2 «Сбербанк КИБ» 1,89 196,8 н.д. 12,48 -10,40 1,00 -74,2 «Открытие брокер» 1,64 -16,0 н.д. -0,39 0,10 8,41 -60,8 «Цифра брокер» 1,28 6,5 1,13 0,81 -1,33 36,40 -24,0 «Ренессанс Брокер» 1,27 146,7 0,36 1,76 -1,79 8,29 -24,3 ИК «Лидер» 1,16 — н.д. 0,76 -0,02 0,00 0,0 «Арована Капитал» 1,07 484,9 0,002 0,33 -7,46 — — ИФК «Солид» 0,85 177,3 н.д. 0,29 0,11 5,63 338,6 «Алор+» 0,65 154,1 0,57 0,73 0,69 4,32 -25,5 «КИТ Финанс» 0,55 677,6 0,50 0,03 0,02 11,40 30,1 «Дженерал Инвест» 0,48 201,2 0,46 0,02 -0,36 2,02 -3,8 «ВТБ Капитал Трейдинг» 0,46 — н.д. 0,22 0,13 — — БК «Платформа» 0,41 2,8 0,22 -0,01 0,27 6,20 -3,5 «Москва Сити Секьюритиз» 0,40 -13,4 0,39 0,38 0,10 0,48 31,5 «Ива Партнерс» 0,34 112,5 н.д. 0,72 -0,13 9,18 350,4 «Велес Капитал» 0,31 -34,4 0,28 0,04 0,08 14,94 -18,7 Открыть в новом окне За исключением компании «Атон», не опубликовавшей отчетность. БК — брокерская компания, ИК — инвестиционная компания, ИФК — инвестиционно-финансовая компания. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Н.д. — нет данных. Источник: по данным отчетности компаний.

Ксения Куликова