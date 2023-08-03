Минцифры предложило дать отсрочку IT-специалистам со средним образованием

Минцифры обратилось в правительство с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам, у которых есть только среднее профильное образование. Также ведомство предлагает расширить перечень вузовских специальностей для отсрочки, пишут «Известия».

В настоящее время отсрочка действует только для сотрудников с высшим образованием. Однако Минцифры предложило разработать поправки в закон, согласно которым отсрочка от армии будет предусмотрена и для IT-специалистов со средним образованием. По мнению министерства, также стоит расширить список приоритетных специальностей, которые подходят под критерии освобождения от службы в армии. В Минцифры обратили внимание на поступающие обращения от «крупнейших отечественных IT-компаний», которые жалуются на недостаток специалистов на рынке.

«Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции»,— объяснили изданию в ведомстве.

В настоящее время вопрос расширения перечня специальностей находится на рассмотрении в Минобороны. В Минцифры указали, что, если оборонное ведомство его поддержит, правительство даст поручение внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке.

После начала боевых действий на Украине IT-специалисты стали массово покидать Россию. Чтобы остановить отток кадров, правительство заявило о разработке мер поддержки IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты, гранты и отсрочку от армии.

Чтобы получить отсрочку, IT-специалисты должны отвечать нескольким критериям: иметь российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня, работать в IT-компании не менее 11 месяцев с даты начала очередного призыва (компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Деньги и отсрочки готовятся в институт».

Милена Костерева