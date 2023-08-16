Путин: мы все переживаем из-за взрыва в Махачкале

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что все в стране переживают из-за произошедшего в Махачкале взрыва, в результате которого погибли 35 человек.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования семьям погибших наших граждан, наших людей»,— отметил глава государства. Он также попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить о ходе лечения и реабилитации пострадавших при взрыве в столице Дагестана. По ее словам, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек. Она отметила, что сразу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф, в настоящее время медиками оказывается вся необходимая помощь пострадавшим при ЧП.

Кроме того, Владимир Путин в ходе правительственного совещания уточнил, что уже общался с главой Дагестана Сергеем Меликовым и обсуждал с ним возможность предоставления федеральных выплат родственникам жертв и пострадавшим при взрыве в Махачкале (ранее о разговоре с президентом сообщал сам господин Меликов).

Вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар. В соседнем помещении, по предварительной информации, находилась селитра. Произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на АЗС, где взорвались баллоны с газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня, 16 августа, силовики задержали 34-летнего подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале — Эльдара Насрулаева, арендатора помещения, в котором находилась селитра.

Подробнее о расследовании взрыва — в публикации «Ъ» «Огневой вал».

Александр Кислов