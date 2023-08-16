Воскресная отповедь

Конфликт в редакции одного из ведущих еженедельников Франции Journal du dimanche («Воскресная газета», JDD) окончательно завершен. Новая команда во главе с новым главным редактором Жоффруа Лежёном, известным своими крайне правыми взглядами, выпустила первый номер. И оказалась под угрозой двойного бойкота: со стороны политиков и рекламодателей. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena / AP Фото: Christophe Ena / AP

Забастовка журналистов, не желавших прихода в редакцию Жоффруа Лежёна, которого они считали слишком политически ангажированным и не способным поддержать нейтральную интонацию Journal du dimanche, не увенчалась успехом.

Итог протестов, завершившихся 1 августа, не устроил ни одну из сторон конфликта. Владелец газеты, глава группы Lagardere Арно Лагардер настоял на назначении, но потратил много времени на унизительные объяснения с восставшими и журналистами других СМИ, в основном поддержавшими коллег. Сотрудники JDD признали проигрыш и объявили о своем скором уходе. Их представители Жюльетт Демей и Бертранa Греко, сопредседатели Союза журналистов издания в эфире France Inter сообщили: «В конце октября 90% прежней редакции должны будут покинуть JDD».

Ну, а новоназначенный главред пережил две тяжелейшие недели, в течение которых он был вынужден делать газету без ее прежних сотрудников, «на коленке» с помощью друзей-«добровольцев».

Он поздравляет себя с тем, что борьба выиграна, но публика встретила первые номера Journal du dimanche без особого восторга, с удовольствием указывая пальцем на фактические ошибки, которых и вправду оказалось многовато для одной из самых известных и уважаемых французских газет.

Значимость газеты JDD для политического пейзажа Франции заключалась как раз в том, что она не склонялась очевидно ни вправо, ни влево и старалась соблюдать нейтралитет. При четком разделении главных газет на «лево-право» это давало возможность политикам и общественным деятелям встречаться и обмениваться мнениями, выступая на нейтральной территории. Поэтому так популярны были большие воскресные интервью, появлявшиеся в «Воскресной газете» и иногда определявшие градус политики на следующую неделю. В этом отношении у газеты было особенное, высоко ценимое в стране положение.

С приходом Жоффруа Лежёна все ждут неприятных перемен. Друг Марион Марешаль-Ле Пен (племянницы Марин Ле Пен) и Эрика Земмура способен превратить JDD в боевой листок ультраправых в преддверии президентских выборов 2027 года.

Во всяком случае именно в таком далеко идущем плане подозревают нового владельца издания, 71-летнего французского миллиардера Венсана Боллоре, горячо симпатизирующего правым. Его медиагруппа Vivendi уже купила Lagardere и вместе с ним и «Воскресную газету». Как раз это опасение в значительно большей степени, чем любые журналистские протесты, блокирует сейчас развитие Journal du dimanche.

Прежде всего почти все политики от крайне левых до центристов отказываются сотрудничать с изменившейся под руководством Жоффруа Лежёна газетой. Главы партий, руководители парламентских групп, председатели многих профсоюзов решили пока воздержаться от появления на ее страницах. Об этом, в частности, попросил своих депутатов Сильвен Майяр, избранный в июле глава группы Renaissance, объединяющей макронистов в Национальной ассамблее. Он предложил сначала «посмотреть на редакционную политику». Так же поступили «зеленые» из левоцентристской Europe Ecologie Les Verts, EELV. Против сотрудничества с командой Лежёна выступили генсек коммунистов PCF Фабьен Руссель и председатель Социалистической партии PS Оливье Фор. Конечно, правые, а тем более крайне правые не стали торопиться с критикой нового курса JDD, но и не протянули открыто редакции руку помощи.

Все получившие новые номера газеты отметили не только то, что она изрядно «похудела», но и то, что она лишилась львиной доли рекламы, которая у нее до этого была. Свои полосы, например, сняли такие крупные рекламодатели, как Louis Vuitton, банки Societe generale и BNP Paribas, автомобилисты Renault. Как объясняют рекламные агентства, это сделано в ожидании прояснения редакционной линии и для того, чтобы убедиться, что от смены команды не пострадает качество издания.

Открыто ассоциироваться с крайне правыми французский бизнес не спешит. Разумеется, хотя это и неприятно для газеты, сокращение рекламы не заставит владельцев изменить свое решение, потери заранее были заложены в планы перестройки JDD.

События вокруг JDD широко комментируются, наблюдатели ждут, с какими итогами «Воскресная газета» придет к концу года. Правительство не раз высказывалось в том смысле, что нельзя допускать давления на свободу печати, но нельзя и давить на свободу предпринимательства. В общем, как когда-то учили советских журналистов, «в противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму» приходится «выдвинуть принцип партийной литературы и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме».