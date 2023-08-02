«Воскресная газета» не дождалась воскрешения

Во Франции сменился главный редактор одного из ведущих еженедельников страны — Journal du Dimanche («Воскресная газета»). Издание официально возглавил Жоффруа Лежён. Против его назначения коллектив протестовал с конца июня, но владельцы газеты настояли на кандидатуре главного редактора, известного крайне правыми взглядами. Журналисты потерпели поражение и должны утешиться выходными пособиями. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участница акции в поддержку журналистов Journal du Dimanche (JDD)

Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP Участница акции в поддержку журналистов Journal du Dimanche (JDD)

Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

В течение шести воскресений Journal du Dimanche не появлялся в газетных киосках, а его работники не оставляли попыток оказать давление на владельцев и общественное мнение. Они требовали отменить решение о смене главного редактора. Журналистов не устроила кандидатура нового главреда — 34-летнего Жоффруа Лежёна.

В течение последних десяти лет Жоффруа Лежён возглавлял крайне правый еженедельник Valeurs Actuelles («Современные ценности») и был уволен оттуда за то, что показал себя «правее правых».

Господину Лежёну не простили деятельную поддержку Эрика Земмура во время президентских выборов прошлого года. Напрасно этот сторонник «Национального объединения» Марин Ле Пен и друг ее племянницы Марион Марешаль-Ле Пен уверял, что его взгляды не повлияют на проправительственный нейтралитет, которого привычно придерживалась «Воскресная газета» — правоцентристский еженедельник, основанный в 1948 году и имеющий тираж около 136 тыс. экземпляров.

«Его линия противоречит идентичности JDD,— заявили журналисты.— Мы не признаем его в качестве главы редакции... просим руководство группы отказаться от назначения Жоффруа Лежёна и предоставить гарантии юридической и редакционной независимости». Более сотни работников JDD объявили забастовку, которая продолжалась 40 дней, вплоть до 1 августа. Сотрудники издания отказывались вступить в переговоры с ненавистным назначенцем и обменивались с владельцами, группой Lagardere, коммюнике, больше похожими на ультиматумы.

Но 1 августа, когда назначение все-таки состоялось официально, журналисты решили прекратить акцию протеста. За это они проголосовали с почти таким же единодушием, с каким раньше забастовку начинали. С владельцами подпишут мировую, условия которой предполагают немедленное начало публикаций в сети и возвращение печатных номеров в газетные киоски с середины августа.

«Нам приходится признать, особенно перед нашими читателями: хотя мы и смогли поставить публично вопрос о независимости, мы не победили,— говорилось в заявлении забастовщиков.— Сегодня Жоффруа Лежён приступит к своим обязанностям. Но он придет в пустую редакцию. Десятки журналистов отказываются работать с ним и должны будут покинуть JDD. В ближайшие часы нам придется сделать болезненный выбор: уйти или остаться. Уйти — значит проститься с газетой, которая для многих из нас стала второй семьей. Остаться — значит вернуться на работу в изуродованную редакцию».

Болезненность ситуации смягчена выходными пособиями, которые владельцы предложили журналистам, чтобы положить конец забастовке.

Речь идет не о чрезвычайных выплатах, а просто о возможности уволиться по собственному желанию, получив причитающиеся в этом случае деньги. Французское законодательство предоставляет журналистам возможность уйти из редакции по своей инициативе, получив выходное пособие, при смене собственника.

Глава группы Lagardere Арно Лагардер спешит погасить недовольство, потому что сам является не последней инстанцией в споре. Его издательский дом (которому кроме JDD принадлежит, например, Paris Match) уже куплен медиагруппой Vivendi. Это компания 71-летнего французского миллиардера Венсана Боллоре, горячо симпатизирующего правым. Именно «тень Боллоре» так напугала общественное мнение: возникло резонное предположение, что из Journal du Dimanche будут строить агитационный листок в пользу правых на предстоящих президентских выборах. Нет сомнения, что место ушедших журналистов с радостью займут соратники и единомышленники нового главреда.

Понимают это и политики, особенно левые. Никто из них, правда, не взял на себя смелость открыто выступить в защиту «уникального журналистского коллектива». Кроме разве что бывшего министра образования. Пап Ндиайе тоже позволил себе это лишь в качестве «дембельского аккорда» перед увольнением с поста: экс-министр тут же получил должность представителя Франции в Совете Европы.

Пока же победу Жоффруа Лежёна констатируют и левые, и правые. Первые — с глубоким сожалением, вторые — с удовлетворением, замечая, что «Воскресной газете» «пора привыкать, что не каждый день — воскресенье».