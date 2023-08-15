Медведев: ради вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Украине ради вступления в НАТО необходимо будет расстаться с большим количеством «спорных территорий», включая Киев. Так он прокомментировал заявление главы офиса генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части своих регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, если такой сценарий реализуется, то столицу Украины «придется переносить во Львов». Зампред Совбеза РФ полагает, что этот вариант должна будет согласовать Польша.

Сегодня, 15 августа, в ходе публичных дебатов в норвежском Арендале глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что переговоры о будущем Украины после окончания боевых действий «уже ведутся». По его словам, «есть определенные подвижки» в вопросе о вступлении Украины в НАТО, однако есть вероятность, что для присоединения к альянсу Киеву придется согласиться уступить России часть своих территорий. Украинские власти в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова уже назвали подобный вариант «категорически неприемлемым» для Киева.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов