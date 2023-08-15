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Коммерсантъ FM
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Мигранты поворачивают обратно

Видят ли предприниматели отток иностранных рабочих

Слабый рубль вынуждает трудовых мигрантов покинуть Россию. Отток иностранной рабочей силы может составить 10-30%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей диаспор и независимых экспертов. По их данным, все дело в падающих заработках — зарплаты в России становятся сопоставимы с доходами мигрантов на родине. А часть денег граждане теряют при переводах, ведь средства конвертируют по курсу принимающей стороны. Но насколько угроза потерять трудовых мигрантов актуальна для отечественного бизнеса? И какие отрасли больше других зависят от иностранных работников? Выяснял Владимир Расулов.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Исход мигрантов из России из-за слабого рубля может стать третьим по счету за последние три года. Впервые об оттоке иностранной рабочей силы заговорили в 2020-м, когда началась пандемия коронавируса. Впрочем, к лету прошлого года ситуация в некоторых отраслях стабилизировалась. Например, замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что компании не фиксировали дефицита кадров.

Но осенью проблема вновь обострилась из-за частичной мобилизации. А теперь заработки в России становятся менее выгодными из-за трехзначного курса рубля по отношению к доллару и евро. В той же строительной отрасли мигранты по этой причине пока не увольнялись, но настойчиво просят повысить им зарплату, чтобы не искать альтернативу. И придется пойти им навстречу, признается владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

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«Мы, скорее всего, будем поднимать им заработную плату в ущерб прибыльности, доходности. Пока нет решения, кем бы их заместить. Мы будем искать, но сейчас, если мы их полностью исключим из нашей деятельности, рискуем не сдать объекты в срок, не выполнить обязательства, которые на себя взяли».

Многие мигранты действительно думают, есть ли смысл продолжать работать в России, говорит гендиректор сети Finn Flare Ксения Рясова. Но дело не только в том, что рубль ослаб, и в долларовом эквиваленте их зарплаты заметно упали. Просто государства, откуда приезжают иностранные сотрудники, тоже развиваются, подчеркивает собеседница “Ъ FM”:

«У нас работают киргизы, причем очень хорошо. Сама Киргизия сейчас активна, там строят курорты и так далее.

Получается, что зарплаты в республике примерно такие же, как в России, смысла уезжать нет.

Мы, конечно, собираемся удержать тех, кто собирается уехать, но приходится и новых набирать».

Официальные цифры тем временем, наоборот, кажется, внушают позитив. По данным ФСБ, за первый квартал этого года для работы в Россию въехали 1,3 млн иностранцев, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. В основном трудовые мигранты прибывали из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана. Но ведь и доллар в марте стоил чуть больше 75 руб.

Впрочем, курсы валют меняются не первый раз, и вряд ли иностранные работники будут из-за этого увольняться, надеется основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «Разговоры о том, что все мигранты разбегутся из-за изменений курса, идут давно. Но вот в момент роста с 30 до 100 я не заметил, чтобы что-то сильно изменилось. Мы с нашими иностранными специалистами в одной лодке — другой работы у них, по сути, нет».

«Ведомости»: Россию может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля

Массового оттока мигрантов пока нет, но угрожающая тенденция сохраняется, поэтому бизнес старается больше нанимать российских граждан, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Правда, есть нюанс: местные не горят желанием занимать рабочие места.

«Был перекос: если рабочий, то у тебя там три копейки. Нет такого — зарплаты бизнес уже платит приличные. Он говорит: я дояркам 100 тыс. руб. плачу — только приходи работать, но никто не хочет идти работать, идти к станку. Особенно это касается тех, кто родился после 2000 года» ,— рассказала Елена Дыбова.

Тем временем, по данным ВЦИОМа, сейчас почти каждый второй россиянин видит пользу в трудовой миграции из-за рубежа. В 2008-м так отвечали только 15% респондентов. То есть доля тех, кто положительно относится к притоку иностранной рабочей силы, за 15 лет выросла более чем втрое. К слову, доллар к рублю за это время укрепился примерно так же.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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