Турецкий паспорт становится дороже

Россиянам может стать сложнее получить вид на жительство в Турции. Анкара уже в 2023 году захочет поднять порог входа для иностранцев на получение вида на жительство или гражданства в обмен на покупку жилья. Такой сценарий не исключают опрошенные “Ъ FM” брокеры. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана не гарантирует отсрочки реформ в отношении экспатов, которые сделали недвижимость для местного населения практически недоступной. На этом фоне спрос на рынке жилья активизировался троекратно. Какие сейчас есть варианты для россиян? И означает ли покупка турецкой квартиры гарантированное получение паспорта? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость турецкой недвижимости с начала года выросла всего на 5-20% в зависимости от региона, а не на 50%, как было в 2022. Рынок стоял в ожидании итогов президентских выборов. После победы Эрдогана россияне, которые откладывали покупку жилья в обмен на ВНЖ и гражданство, начали выезжать на просмотры, делятся собеседники “Ъ FM”. Ликвидные объекты в Стамбуле сейчас уходят по цене от $8 тыс. до $12 тыс. за кв. м, а вот курортная недвижимость оценивается в евро. В Анталье от €5 тыс. до €8 тыс. , в Аланье — от €3,5 тыс. до €5 тыс., говорит управляющий партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева:

«Вряд ли программа полностью закроется, скорее всего, будет какое-то подорожание или ограничения к доступу к недвижимости в определенных регионах. Повышение порога для гражданства и для ВНЖ, вероятно, будет, но не очень значительное. В 2022 году рост составил практически 70%, а в этом году диапазон — 20-50%, но это гипотеза».

Последний раз Турция повысила порог входа на рынок недвижимости в обмен на резидентство в мае 2022 года после наплыва россиян. ВНЖ можно получить , купив квартиру за $50-$75 тыс. в зависимости от региона, а гражданство — за $400 тыс. Была еще опция туристического вида на жительство по аренде. Сейчас его не дают, а только продляют, причем неохотно. Поэтому многие релоканты уехали. Финансист Сергей из Москвы решил остаться и купил квартиру в Анталье:

«Для меня этот объект — запасной вариант. Сроки, отведенные на продление, уже выходили. Миграционная служба мне сказала, что не может поменять основания. Нужно либо удалить эту заявку, выехать, вернуться и подавать уже по недвижимости, либо надеяться на продление туристического ВНЖ.

Можно выехать, но срок пребывания в стране уже будет нарушен, и миграционная служба может наложить запрет на въезд. Ответ я прождал, наверное, месяц. В начале июня мне одобрили продление, как я и просил, на шесть месяцев. Сейчас буду уже заново подавать документы, но уже по собственности».

Сергей купил квартиру на вторичном рынке. И нередко собственники занижают кадастровую стоимость жилья и продают его с обременением, например, с квартирантами. Выселить их можно только по суду. И власти могут отказать в ВНЖ. Не исключены проблемы и с новостройками, предупреждает партер NSP, президент Ассоциации «Российско-Турецкий диалог» Арсен Аюпов:

«Многие россияне по привычке вкладываются в строящуюся недвижимость, но проблема в том, что не все объекты достраиваются или сдаются вовремя.

Пока квартира находится на стадии строительства, гражданство вы не получите. И, кстати, об этом многие брокеры не говорят.

Вы вкладываетесь быстрее, рост будет 25-30%, но многие замалчивают один факт: подаваться вы можете, когда у вас есть на руках нотариально заверенный договор купли-продажи, но выдадут его только после того, как вы получите титул, то есть когда объект достроен, а право собственности оформлено».

Гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость россиянам сейчас дает только Турция. Последней программу «золотых паспортов» в конце марта свернула Гренада. Так что альтернатив нет, резюмирует руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский:

«Происходит прямой заход валюты в Центральный банк Турции. Вы не просто расплачиваетесь в долларах или евро с физлицом или юрлицом, они должны быть обязательно проданы за лиры через регулятор. Отказываться от такого источника поступления валют было бы нерационально. Не считаю, что будут какие-то радикальные решения в течение шести месяцев точно.

Ближайший шаг — это что-то в районе $600-700 тыс. за паспорт».

Продавать или сдавать жилье, купленное в обмен на турецкий паспорт, можно только через три года после получения ТАПУ — свидетельства о праве собственности. Если раньше, придется заплатить налог, а это 30 % от стоимости объекта.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".