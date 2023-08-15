Богомаз: предотвращен заход украинской ДРГ на территорию Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами армии и ФСБ в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ. Как позже уточнил губернатор, пострадал работник сельхозпредприятия. Сейчас он в больнице.

«В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля»,— написал он в своем Telegram-канале.

В начале марта в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате в селе Любечане погибли два человека, а также пострадали еще двое. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (подразделение при ВСУ, в которое входят россияне). Позже, в начале лета, аналогичным атакам подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. Диверсанты сообщали, что удерживают населенный пункт округа Новая Таволжанка. Через сутки после его захвата местные власти вернули контроль над ним.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж