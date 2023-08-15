UBS: Россия в числе стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году

В 2022 году было зафиксировано падение мирового благосостояния домохозяйств — впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в докладе швейцарского банка UBS. По его данным, лишь у нескольких стран вырос уровень благосостояния, в том числе у России.

Согласно документу, финансовые активы в наибольшей степени способствовали снижению благосостояния в прошлом году. При этом нефинансовые активы (в основном недвижимость) оставались «устойчивыми, несмотря на быстрый рост процентных ставок». UBS обращает внимание, что вклад финансовых и нефинансовых активов может измениться в 2023 году, если цены на жилье снизятся на фоне повышения процентных ставок.

Лидерами по потерям на финансовом рынке стали США, которые потеряли $5,9 трлн. Также значительные потери понесли Япония ($2,5 трлн), Китай ($1,5 трлн), Канада ($1,2 трлн) и Австралия ($1 трлн). Наибольшее увеличение благосостояния было зафиксировано в России (на $600 млрд), Мексике (на $655 млрд), Индии (на $675 млрд) и Бразилии (на $1,1 трлн), отмечают эксперты.

По данным UBS, доход домохозяйств в России быстро рос в период с 2000 по 2020 год, в среднем на 13% в год. Но аналитики прогнозируют, что влияние российско-украинского конфликта снизит рост благосостояния до 4,6% в период до 2027 года. «Общее богатство России сегодня аналогично состоянию Соединенных Штатов в 1912 году»,— говорится в пресс-релизе.

В целом в 2022 году 44,5% от общего богатства принадлежало 1% самых богатых людей планеты. Число долларовых миллионеров сократилось на 3,5 млн, до 59,4 млн человек. «Глобальное медианное богатство, которое, возможно, является более значимым показателем того, как живет типичный человек, на самом деле выросло на 3% в 2022 году»,— добавили в USD.

Россия ранее заняла пятую строчку в рейтинге самых крупных экономик мира World Economics. Исследование основано на статистике Международного валютного фонда и Всемирного банка, который обнародовал рейтинг ВВП стран мира за 2022 год по паритету покупательной способности. Лидирует по этому показателю Китай с $31,5 трлн. Минэкономики говорило, что в 2023 году экономика России точно вырастет более чем на 2%. Помощник президента Максим Орешкин убежден, что российская экономика трансформируется быстрее, чем кто-либо прогнозировал.

О ситуации в экономике — в материале «Ъ» «ВВП дорос до ожиданий властей».

Лаура Кеффер