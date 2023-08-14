Орешкин: экономика России трансформируется быстрее всех прогнозов

Помощник президента Максим Орешкин полагает, что российская экономика трансформируется быстрее, чем кто-либо прогнозировал. По его словам, быстрая фаза восстановления уже завершена. Далее, согласно его прогнозу, рост замедлится до 2–2,5% в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику»,— написал господин Орешкин в колонке для ТАСС.

По словам господина Орешкина, бюджетная ситуация сейчас не несет рисков для макроэкономической стабильности. По его прогнозу, по итогам следующего года дефицит федерального бюджета сохранится примерно на уровне 2023 года, около 2,0% ВВП.

Банк России в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» указывал, что трансформация российской экономики продолжится в 2024–2025 годах. По прогнозу Центробанка, в 2026 году ВВП вернется на траекторию сбалансированного роста на 1,5–2,5%.

Анастасия Ларина