ВВП дорос до ожиданий властей

Согласно первой оценке Росстата во втором квартале 2023 года, ВВП в годовом выражении вырос на 4,9%. Это на 0,3 процентного пункта (п. п.) выше предварительных оценок Минэкономики и на 0,1 п. п.— ЦБ. В министерстве отметили, что рост ВВП превысил уровни и второго квартала 2022 года (благодаря низкой базе), и второго квартала 2021 года, компенсировав соответствующий спад. «Основными драйверами роста выступили отрасли реального сектора, прежде всего обрабатывающая промышленность, где выпуск во втором квартале 2023 года вырос на 11,3%. Основной вклад в улучшение показателей внесли машиностроительный и металлургический комплексы, при этом рост отмечался практически по всем отраслям»,— заявила замглавы ведомства Полина Крючкова, отметив стройку и сельское хозяйство (плюс 9,8% и плюс 2,9% соответственно), оптовую торговлю (рост на 12,5%), «высокую инвестактивность», «стабильную ситуацию на рынке труда и связанный с этим рост реальных денежных доходов населения».

Все перечисленное госпожой Крючковой, впрочем, имеет смысл лишь на фоне нижней точки спада 2022 года, которая пришлась именно на второй квартал. К концу второго квартала 2023 года в терминах месяц к месяцу с учетом сезонности экономический рост, по оценке самого министерства, фактически обнулился (см. “Ъ” от 4 августа). Впрочем, повышенная оценка Росстата может чуть улучшить эту картину. По крайней мере, аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» теперь оценивают рост ВВП во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2023 года с учетом сезонности в 0,8%. По оценкам же аналитиков канала MMI, рост в тех же терминах мог составить примерно 0,7% против 1% за первый квартал 2023 года и 1,8% за четвертый квартал 2022 года.

Александр Исаков из Bloomberg Economics отмечает, что в постоянных ценах ВВП во втором квартале 2023 года лишь на 0,3% выше пика первого квартала 2022 года (если сезонность не поменялась) и на 0,5% ниже доковидной трендовой траектории роста (на 1,4% в год; см. график), и если бы не события 2022 года, мог бы быть заметно выше. Впрочем, если текущие оценки Росстата не изменятся, а в оставшихся кварталах года рост даже окажется нулевым, ВВП РФ вырастет за год на 2,4%. «Это предварительные оценки: новые данные еще могут их поменять»,— все же заключает господин Исаков.

Артем Чугунов