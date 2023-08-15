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Коммерсантъ FM
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ВТБ и Альфа-банк подняли ставки по вкладам после повышения ключевой ставки

Банк ВТБ поднимет ставки по сберегательным продуктам с четверга, 17 августа. О планах поднять ставки в ближайшее время также сообщили в Альфа-банке.

С четверга для новых клиентов ВТБ ставки по накопительным счетам вырастут до 12%. Максимальная ставка по популярным депозитам банка зафиксируют на уровне 11% годовых.

Входящие в группу ВТБ банки «Открытие» и РНКБ также планируют поднять ставки в начале следующей недели. «Сейчас мы прорабатываем итоговые условия»,— сообщила пресс-служба ВТБ.

В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что собираются поднять ставки по вкладам в ближайшее время. «Скоро расскажем об изменениях»,— сообщили в банке. Там добавили, что пока планируют удерживать текущие ставки по кредитным продуктам.

Сегодня, 15 августа, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне падения рубля. Вчера, 14 августа, доллар превышал 101 руб., евро — 110 руб. Падение российской валюты ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. На сегодняшних торгах доллар поднимался выше 97 руб., евро — 103 руб.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Август взял рублем».

Олеся Павленко

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