ВТБ провел первые операции с цифровым рублем

ВТБ впервые провел операции по открытию в своем мобильном приложении счетов в цифровых рублях, а также по переводам и оплате в этой форме национальной валюты. Согласно пресс-релизу кредитной организации, ВТБ стал первым в России банком, успешно протестировавшим операции с цифровыми рублями.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, в первый день тестирования участники фокус-группы, которая была сформирована из сотрудников банка, в приложении «ВТБ Онлайн» протестировали операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями по QR-коду. В ВТБ уточнили, что возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц будет доступна позднее.

Член правления ВТБ Святослав Островский отметил, что за счет цифрового рубля удастся повысить безопасность денежных переводов благодаря многоступенчатой системе защиты от мошенников. «Благодаря уникальной технологии единого цифрового счета операции по переводам будут доступны розничным клиентам без комиссии. Более того, можно будет не только настраивать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и их получателя, но и оплачивать необходимые товары и услуги привычным способом — по QR-коду»,— добавил он.

Проведение реальных операций с цифровым рублем для физических и юридических лиц в России началось сегодня, 15 августа. Совершать операции можно при помощи специальной информационной системы. Ее оператором назначен Банк России. Для граждан операции с цифровым рублем будут бесплатными, для бизнеса — 0,3% размера платежа.

О том, какие функции могут появиться у нового платежного средства,— в материале «Ъ FM» «Цифровому рублю добавят родительский контроль».

Милена Костерева