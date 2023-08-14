Цифровому рублю добавят родительский контроль

Власти задумались о дополнительном контроле за цифровым рублем. Каждой монете можно будет назначить цель использования. Об этом “Ъ FM” рассказал автор закона о цифровом рубле, депутат Анатолий Аксаков. По его словам, все платежи в системе будут проходить по смарт-контрактам, которые можно запрограммировать. В результате такой операции государство может указать, на какую конкретно цель должна быть потрачена сумма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Функцию в теории могут передать и родителям, чтобы они управляли тратами детей. Например, на билет в музей — можно, а вот на конфеты — нельзя, объяснил “Ъ FM” Анатолий Аксаков:

«Я прежде всего имел в виду финансирование госзаказа. Бывают случаи, когда деньги выделяются, а задача не выполняется. Что касается использования в личных целях, то яркий пример, конечно, это дети, когда они получают деньги от родителей, но тратят не на то, что нужно. Целевое использование в таком случае можно запрограммировать и разрешить тратить цифровые деньги на обед, на завтрак, на покупку учебников. А те, кому поступают средства, получают их фактически в раскодированном виде. Они их могут использовать на те цели, которые считают нужным.

Может ли государство вмешиваться в этот процесс? Допускаю, что и это возможно, хотя пока к такому порядку использования цифровых рублей мы еще не подошли. В принципе государство, поскольку все оборачивается в информационной системе Центрального банка, может установить такие правила, которые пресекут оплату недобросовестных внешних партнеров, скажем так.

Конец этого года и 2024-й уйдут на экспериментирование. Смарт-контракты пока опробоваться не будут. Я буду предлагать, это тоже надо сначала поэкспериментировать, посмотреть, как работает. Готов сам быть участником эксперимента, а дальше будем решать, стоит ли это тиражировать на всю страну».

В Центробанке сообщили, что операции с цифровым рублем начнутся с 15 августа, в тестировании будут участвовать минимум 13 банков. Регулятор позиционирует нововведение как альтернативу наличной и безналичной валюте, однако кредиты и депозиты в цифровом рубле доступны не будут: он рассматривается только как дополнительное платежное средство. Не исключено, что в будущем переход на него будет принудительным, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«По статистике, сейчас в экономике рекордный объем наличных денег. Все трансакции и переводы обезличены. А все трансакции с цифровым рублем как раз лишены анонимности. Когда будет эмиссия этих рублей, скорее всего, для того чтобы привлечь большее число участников, часть наших рутинных платежей и переводов тоже будут переведены на цифровой рубль.

Госдума может довольно оперативно принять закон о том, что часть заработной платы выплачивается цифровыми рублями. В этом отношении действительно прослеживается некий интерес со стороны фискальных ведомств, со стороны государства, которое сможет мониторить эти операции, понимать не только видимые доходы граждан, но еще и расходы.

Трансакции, которые находятся в серой зоне, в том числе финансирование терроризма, экстремизма, нежелательных организаций, иностранных агентов, они тоже могут быть поставлены под контроль. Там могут быть уже установлены специальные ограничения, например, потребительские расходы — пожалуйста. Расходы на покупку на товаров длительного пользования — пожалуйста. А вот внешние переводы — только по какому-то согласованию либо вообще запрещены.

Вполне возможно, что это тоже будут позднее реализовано. Здесь уже возникнет ситуация, когда граждане начнут уходить, в кэш, но и там могут быть свои ограничения. В том числе, например, законодательные обязательства операторов платежных решений или торгово-сервисные предприятия принимать только платежи из цифровых кошельков».

Доступ к цифровому рублю для всех желающих планируется открыть только в 2025 году, за год до этого присоединиться к системе смогут компании. В ЦБ обещали, что комиссия при расчете цифровым рублем для бизнеса не превысит 0,3% за операцию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин, Даниил Бабкин