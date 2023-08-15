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Коммерсантъ FM
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Доллар падал на 5 рублей, до 92 руб./$

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снижался на 5 руб., до 92,6 руб./$, евро — на 3 руб., до 103,75 руб./€. Обе валюты отыграли падение.

По состоянию на 8:04 доллар снижается на 1,04%, до 96,6 руб./$. Курс опустился на 1,42%, до 105,5 руб./€. Юань снижается на 1,4%, до 13,2 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Вчера, 14 августа, доллар превышал 101 руб., евро — 110 руб. Падение российской валюты ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Центробанк уверяет, что не видит угроз для финстабильности из-за курса рубля. Однако сегодня он проведет внеплановое заседание, на котором, как ожидается, повысит ключевую ставку.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ» «Падение с перерывом на заседание».

Лаура Кеффер

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