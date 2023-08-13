Вильфанд: бархатный сезон на курортах Кубани и Крыма продлится до 10 октября

Купальный сезон на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма в этом году прогнозируется минимум до 10 октября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Юрий Озаровский
« Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября»,— заявил главный синоптик страны.
Господин Вильфанд отметил, что сейчас температура морской воды в Анапе +25 °C, в Сочи — + 27 °C, в Туапсе и Геленджике — +28 °C. Такие показатели характерны для тропических морей.
В первой декаде августа в Краснодарском крае наблюдалась аномальная жара. В некоторые дни температура воздуха достигала экстремального значения.
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Экстремально жарко
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