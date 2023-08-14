Зеленский подтвердил причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева в атаке в районе Крымского моста. В субботу, 12 августа, российские власти сообщали об уничтожении на подлете к мосту двух ракет вооруженных сил Украины.

Господин Зеленский в вечернем обращении в качестве примера ответа на действия России перечислил «очень красноречивое задымление на Крымском мосту». Во время субботней атаки российские спецслужбы поставили на мосту дымовую завесу, в соцсетях распространялись видео моста в густом дыму.

Крымские власти и Минобороны РФ 12 августа сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. МИД РФ заявлял, что атаки не останутся без ответа.

Крымский мост был дважды поврежден украинской стороной. В октябре 2022 года его подорвали с использованием взрывчатки на грузовике. В июле 2023 года мост был подорван с использованием морских беспилотников. Сейчас движение автотранспорта организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Киев признал ответственность за атаки.