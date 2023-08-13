Туристов отправили в суборбитальный рейс

Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет. На борту корабля SpaceShipTwo находилось шесть членов экипажа. Помимо трех сотрудников компании, впервые в полет на высоту почти 90 км отправились и обычные путешественники. Среди них оказался 80-летний британский спортсмен с болезнью Паркинсона Джон Гудвин. Он выступал в соревнованиях по гребле на каноэ на Олимпийских играх 1972 года.

Также в миссии участвовала Кейша Шахафф из Антигуа и Барбуды и ее дочь Анастасия Майер. Они выиграли право на полет в лотерее, которую проводила компания Space For Humanity.

Историк космонавтики Александр Железняков отмечает, что индустрия космического туризма за последние годы активно развивается:

«В свое время о таких планах заявили многие компании, но до реального воплощения их в жизнь дошла только Virgin Galactic. Эти ракетные полеты на высоту чуть более 80 км — я уже давно пробиваю эту идею называть их все-таки "мезосферными", так как только в США условная граница считается 80 км, а во всем остальном мире 100 км.

Если говорить про перспективы коммерциализации этого процесса, то цены на полеты весьма велики, и позволить себе побыть в невесомости несколько минут могут далеко не все.

В ближайшие, скажем, три-пять лет спрос на них будет, но говорить о том, что это приобретет массовый характер, слишком уж оптимистично.

Полеты в мезосферу или прыжки за границу атмосферы и космоса нужны как раз для того, чтобы удовлетворить потенциальный интерес всех групп населения, которые не могут себе позволить орбитальный туризм, но все-таки хотели бы приобщиться к самой идее освоения космоса.

Орбитальный полет стоит порядка $60-80 млн, а на ракете New Shepard компании Blue Origin или на ракетоплане VSS Unity от компании Virgin Galactic — $450 тыс., то есть разница более чем стократная».

Как в начале августа сообщало издание SpaceNews, Virgin Galactic не ожидает больших доходов от коммерческих полетов. 1 августа компания отчиталась о выручке во втором квартале в $2 млн.

По словам ее представителей, основные средства Virgin Galactic получила за счет частных клиентов-астронавтов и первой коммерческой миссии, которая состоялась 29 июня. Тогда в состав экипажа космолета вошли служащие ВВС и сотрудники Национального исследовательского центра Италии.

Но несмотря на то, что Virgin Galactic начинает регулярные коммерческие полеты, на одном туризме компания вряд ли сможет заработать, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев:

«Специалисты называют этот рынок неуверенным. С одной стороны, если первые полеты привлекают какой-то интерес и, следовательно, некий поток туристов, то в дальнейшем этот спрос будет неизбежно падать.

Кроме того, сейчас развиваются и другие направления, в частности, есть еще и орбитальные полеты. В свое время мы достаточно много запустили туристов, где-то семь или восемь человек, на станцию МКС с помощью "Союзов", а сейчас активно работает корабль Dragon oт SpaceX Маска.

Корабль вмещает четыре человека, и, в общем-то, получается довольно-таки заманчивая интересная программа — посещение МКС на десять дней, а сейчас готовится и выход в открытый космос. С учетом того, что у Илона Маска ракеты очень дешевые, это может развиваться. Но, опять же, это не приобретет массового характера.

Что касается прибыли для компаний, организующих полеты, то их аппараты могут использоваться еще и для других коммерческих вещей: доставки грузов, научных приборов и установок. Вот все в комплексе позволяет сейчас им в ноль выходить.

Джефф Безос, который идет вторым за Маском, выделяет $1 млрд в год из своих средств на развитие этого направления. Многомиллиардные обороты демонстрирует SpaceX. Но доли, связанные с туризмом, небольшие. Суммарно они будут давать меньше $1 млрд. Затрат у них больше, чем та прибыль, которую они получают.

Если же говорить про Россию, то мы официально готовы возить туристов на МКС. С удовольствием бы это сделали, но нет желающих.

У нас были очень большие потоки, когда мы возили европейцев и американцев на работу на космическую станцию. А сейчас компенсировать эти потери туристами практически не удается».

Следующий рейс запланирован на сентябрь, сообщили в Virgin Galactic. По словам представителей компании, они планируют проводить миссии примерно раз в месяц. Среди желающих — около 800 человек, которые зарегистрировались еще в середине 2000-х годов.

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Анна Маргулис