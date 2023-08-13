Стройкам подбирают лесной массив

В столице могут появиться многоэтажные деревянные дома. Возможность возведения таких зданий власти намерены обсудить после утверждения всех необходимых нормативов, об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов. Вопрос о возведении деревянных домов в России ранее также обсуждали президент Владимир Путин и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщил министр, четырехэтажные дома строить уже можно, а вот девятиэтажки пока проверки не прошли.

План по развитию деревянного строительства домов МЧС и Минстрой утвердили еще в июле 2022 года. Документ предусматривает, что в проекте примет участие АФК «Система», которой принадлежит в том числе лесопромышленный холдинг Segezha Group. Компания уже успела построить первые деревянные многоэтажки в Вологодской области.

При этом в других странах такие технологии применяются уже давно, заметила управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина:

«Европейский опыт показывает, что из материалов на основе древесины, например, из того же CLT, можно строить и 18-этажные дома, и они прекрасно эксплуатируются, в частности, в Норвегии. Как известно, страна частично находится за Полярным кругом и там достаточно суровый климат, близкий к российскому.

В чем они будут превосходить аналоги? Здесь можно отметить высокую скорость монтажа, как у любого панельного дома. Что касается энергоэффективности, то все зависит от конкретной технологии: будет ли использоваться утеплитель, какова толщина основного материала.

Если сравнивать с Канадой или Северной Европой, то, наверное, это не самые популярные технологии, но тем не менее из CLT-, LVL-панелей уже есть некоторое количество зданий, которые эксплуатируются весьма успешно.

Нельзя сказать, что эти технологии стремительно вытесняют прежние, так или иначе связанные с камнем, бетоном, кирпичом. Но тем не менее они имеют свою нишу и завоевывают популярность постепенно.

С точки зрения долговечности объективно срок службы таких домов не будет уступать пресловутым хрущевкам».

Тем не менее, по словам экспертов, с которыми пообщался “Ъ FM”, вряд ли такие проекты станут массовым явлением. Люди, как правило, отдают предпочтение традиционным материалам. Поэтому основатель компании Good Wood Александр Дубовенко не ожидает высокого спроса на покупку квартир в деревянных многоэтажках:

«Действительно, строительство многоэтажных деревянных домов очень часто обсуждается, но реальных строек, за исключением одного здания в шесть этажей в Вологодской области, мы особо не видим.

На текущий момент технологии позволяют построить качественный дом, не уступающий проекту из железобетона и кирпича, однако есть два ключевых недостатка. Первый — это стоимость. Данные дома на 30-40% или даже на 50% дороже аналогов из железобетона.

И второй — это восприятие: деревянные дома ассоциируются с пожарами. В результате в мире в крупнейших городах, например, Лондоне или Милане обязательно есть какая-то многоэтажка из дерева, куда водят туристов. На десятки тысяч железобетонных домов везде один такой проект.

В Москве такого здания пока нет, и, конечно же, оно появится. Совершенно другая история, когда речь идет о массовом строительстве. Это невозможно, потому что просто нерентабельно, то есть нет смысла строить из этого материала, потому что это сложнее, дороже, есть проблемы с согласованиями с пожарными, МЧС и так далее. Как итог это сложнее продать.

С точки зрения коммерции данные квартиры не имеют вообще никакого смысла.

А в качестве эксклюзивных каких-то вариантов, например, гостиницы или библиотеки, конечно, такие проекты возможны».

В марте 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству в течение двух лет выделять по 10 млрд руб. на строительство деревянных малоэтажных зданий, в которые переселят тех, кто проживает в аварийных домах.

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Анна Маргулис