Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Поисковые работы на месте взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде завершены, сообщила пресс-служба администрации городского округа в Telegram.

«Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа (Загорского оптико-механического завода.— ''Ъ'') завершены. Об этом на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Следственные действия продолжаются»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главной темой совещания стало определение механизма взаимодействия местных властей с родственниками пропавших без вести. Сообщается, что за каждой семьей закрепят заместителя главы администрации. Соцслужба также распределит кураторов, которые займутся помощью родственникам пропавших.

9 августа утром в Сергиевом Посаде произошел взрыв, эквивалентный по мощности сотне килограммов тротила. Пострадали 80 человек, одна женщина скончалась, еще восемь человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, причиной взрыва стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — обанкротившимся весной ОАО «Пиро-Росс». С 1994 года компания производила и продавала профессиональные салютные установки и фейерверки, в том числе для Минобороны.

9 августа техдиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева допросили по делу о взрыве, 10 августа — задержали в качестве подозреваемого. 11 августа он был арестован. В рамках расследования прошли обыски в офисе фирмы, были изъяты документы, в том числе должностные инструкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Эрдни Кагалтынов