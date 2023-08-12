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Коммерсантъ FM
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Командование ВС Нигерии заявило о наличии в стране заговора против президента

Глава информационного отдела вооруженных сил Нигерии бригадный генерал Тукур Гусау заявил газете Daily Trust, что в различных кругах нигерийского общества существует заговор, целью которого является подстрекательство армии к свержению президента страны Болы Тинубу. Господин Гусау подчеркнул, что попытки заговорщиков не увенчаются успехом, потому что военные счастливы и чувствуют себя лучше при демократии.

«Сообщения, призывающие военных вмешаться в нашу демократию, в высшей степени непатриотичны, порочны и являются попыткой отвлечь вооруженные силы Нигерии от выполнения своих конституционных обязанностей»,— сказал изданию бригадный генерал.

Газета сообщает, что заявление господина Гусау появилось на фоне звучащих в нигерийском обществе призывов к военным, чтобы они взяли власть в стране в свои руки из-за несостоятельности демократического правительства. Комментарий господина Гусау также относится к распространяемым в интернете сообщениям о проблемах с социальным обеспечением в нигерийской армии.

«В то время как руководство ВС Нигерии уделяет первостепенное внимание благополучию своего личного состава, мы не приемлем никаких попыток отдельных лиц или групп подстрекать законопослушные вооруженные силы Нигерии к неконституционной смене правительства в нашей стране»,— заключил бригадный генерал.

Нигерия входит в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). 10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сказал, что лидеры стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере, где в конце июля произошел военный переворот. 11 августа мятежники Нигера распорядились привести армию страны в боевую готовность. Нигерия пока не подтверждала готовность присоединиться к военной интервенции в Нигер.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Эрдни Кагалтынов

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