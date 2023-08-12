Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 80 человек

В результате лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага погибли 80 человек, сообщили местные власти. Они опасаются, что число жертв продолжит расти. В убежищах для эвакуированных остаются 1418 человек.
«Восстановление будет чрезвычайно сложным, но мы действительно хотим, чтобы люди вернулись в свои дома и просто сделали все возможное для безопасной оценки (зданий.— "Ъ")»,— сообщил губернатор Джош Грин (цитата по AP).
Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за сильного ветра. Из-за возгораний было разрушено более 1000 строений. Пожар в островном городе Лахайне, который почти полностью уничтожен огнем, пока не локализован.
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Природные пожары на Гавайях
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