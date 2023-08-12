Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 80 человек

В результате лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага погибли 80 человек, сообщили местные власти. Они опасаются, что число жертв продолжит расти. В убежищах для эвакуированных остаются 1418 человек.

«Восстановление будет чрезвычайно сложным, но мы действительно хотим, чтобы люди вернулись в свои дома и просто сделали все возможное для безопасной оценки (зданий.— "Ъ")»,— сообщил губернатор Джош Грин (цитата по AP).

Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за сильного ветра. Из-за возгораний было разрушено более 1000 строений. Пожар в островном городе Лахайне, который почти полностью уничтожен огнем, пока не локализован.

Фотогалерея Природные пожары на Гавайях Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна Фото: Reuters / Dustin Johnson Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров Фото: Reuters / Dustin Johnson Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны Фото: Reuters / Mason Jarvi По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью Фото: Reuters / Dustin Johnson Здание суда Лахайны за пеленой дыма Фото: Reuters / Dustin Johnson Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters Следующая фотография 1 / 8 Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна Фото: Reuters / Dustin Johnson Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров Фото: Reuters / Dustin Johnson Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны Фото: Reuters / Mason Jarvi По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью Фото: Reuters / Dustin Johnson Здание суда Лахайны за пеленой дыма Фото: Reuters / Dustin Johnson Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters Смотреть

Лаура Кеффер