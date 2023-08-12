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Коммерсантъ FM
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Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 80 человек

В результате лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага погибли 80 человек, сообщили местные власти. Они опасаются, что число жертв продолжит расти. В убежищах для эвакуированных остаются 1418 человек.

«Восстановление будет чрезвычайно сложным, но мы действительно хотим, чтобы люди вернулись в свои дома и просто сделали все возможное для безопасной оценки (зданий.— "Ъ")»,— сообщил губернатор Джош Грин (цитата по AP).

Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за сильного ветра. Из-за возгораний было разрушено более 1000 строений. Пожар в островном городе Лахайне, который почти полностью уничтожен огнем, пока не локализован.

Фотогалерея

Природные пожары на Гавайях

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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Лаура Кеффер

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