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Коммерсантъ FM
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Число погибших из-за пожаров на Гавайях выросло до 36

В результате лесных пожаров, охвативших остров Мауи Гавайского архипелага, погибло 36 человек. Об этом говорится в заявлении правительства округа Мауи, которое приводит NBC News.

«Большая часть города Лахайна на острове Мауи была разрушена, сотни местных семей были вынуждены покинуть свои дома»,— заявил губернатор Джош Грин (цитата по AP). Всего в Лахайне проживают около 12 тыс. человек.

Под угрозой из-за пожаров на острове Мауи, которые начались 8 августа из-за сильного ураганного ветра, оказались сотни жилых домов и более 35 тыс. человек. По данным агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев, огонь охватил свыше 800 га земли.

Милена Костерева

Фотогалерея

Природные пожары на Гавайях

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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