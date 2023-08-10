Число погибших из-за пожаров на Гавайях выросло до 36

В результате лесных пожаров, охвативших остров Мауи Гавайского архипелага, погибло 36 человек. Об этом говорится в заявлении правительства округа Мауи, которое приводит NBC News.

«Большая часть города Лахайна на острове Мауи была разрушена, сотни местных семей были вынуждены покинуть свои дома»,— заявил губернатор Джош Грин (цитата по AP). Всего в Лахайне проживают около 12 тыс. человек.

Под угрозой из-за пожаров на острове Мауи, которые начались 8 августа из-за сильного ураганного ветра, оказались сотни жилых домов и более 35 тыс. человек. По данным агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев, огонь охватил свыше 800 га земли.

Милена Костерева