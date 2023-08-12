Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 67 человек

Жертвами лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага стали уже 67 человек, сообщает AP со ссылкой на данные властей. Возгорание в островном городе Лахайне, который почти полностью оказался уничтожен огнем, до сих пор не локализовано.
Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за ураганного ветра. Многие люди в попытках спастись от огня уплывали в океан. Из-за возгорания было разрушено более 1000 строений, и тысячи людей оказались без жилья.
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Природные пожары на Гавайях
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