Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 67 человек

Жертвами лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага стали уже 67 человек, сообщает AP со ссылкой на данные властей. Возгорание в островном городе Лахайне, который почти полностью оказался уничтожен огнем, до сих пор не локализовано.

Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за ураганного ветра. Многие люди в попытках спастись от огня уплывали в океан. Из-за возгорания было разрушено более 1000 строений, и тысячи людей оказались без жилья.

Фотогалерея Природные пожары на Гавайях Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна Фото: Reuters / Dustin Johnson Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров Фото: Reuters / Dustin Johnson Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны Фото: Reuters / Mason Jarvi По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью Фото: Reuters / Dustin Johnson Здание суда Лахайны за пеленой дыма Фото: Reuters / Dustin Johnson Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters Следующая фотография 1 / 8 Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна Фото: Reuters / Dustin Johnson Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров Фото: Reuters / Dustin Johnson Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны Фото: Reuters / Mason Jarvi По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью Фото: Reuters / Dustin Johnson Здание суда Лахайны за пеленой дыма Фото: Reuters / Dustin Johnson Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters Смотреть

Лаура Кеффер