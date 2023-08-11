Число погибших из-за пожаров на Гавайях превысило 50 человек

В результате лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага погибли 53 человека, сообщил AP губернатор Джош Грин. По его словам, более 1000 строений были разрушены.
Господин Грин ожидает, что число погибших возрастет, а без жилья остались «тысячи людей». Он добавил, что 80% островного города Лахайна «сожжено дотла». «Такое ощущение, что на Лахайну сбросили бомбу»,— сказал губернатор.
Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за сильного ураганного ветра. Из-за возгорания под угрозой оказались сотни жилых домов и более 35 тыс. человек.
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Природные пожары на Гавайях
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