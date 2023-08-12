Кулеба: Украина сделает все, чтобы утихли призывы к переговорам с Россией

Украину ждет тяжелая осень из-за нарастающих в мире призывов о необходимости переговоров для окончания военного конфликта, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он сказал, что Киев приложит усилия, чтобы эти призывы прекратились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey, Reuters Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey, Reuters

По словам господина Кулебы, «будет очень трудный политический сезон». Он заявил, что в разных странах мира усиливаются голоса о том, что «нужны переговоры». «Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали»,— сказал министр в интервью журналисту Вадиму Карпьяку (цитата по «Страна.ua»).

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

Дмитрий Кулеба говорил, что украинская сторона не доверяет господину Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. МИД России утверждает, что урегулирование на Украине возможно при прекращении ею боевых действий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер