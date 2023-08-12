Кулеба: Украина сделает все, чтобы утихли призывы к переговорам с Россией

Украину ждет тяжелая осень из-за нарастающих в мире призывов о необходимости переговоров для окончания военного конфликта, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он сказал, что Киев приложит усилия, чтобы эти призывы прекратились.
Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey, Reuters
По словам господина Кулебы, «будет очень трудный политический сезон». Он заявил, что в разных странах мира усиливаются голоса о том, что «нужны переговоры». «Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали»,— сказал министр в интервью журналисту Вадиму Карпьяку (цитата по «Страна.ua»).
Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.
Дмитрий Кулеба говорил, что украинская сторона не доверяет господину Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. МИД России утверждает, что урегулирование на Украине возможно при прекращении ею боевых действий.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».