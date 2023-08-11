Назначен новый глава ГНЦ «Вектор»

Экс-заместитель ГНЦ «Вектор» Александр Агафонов назначен новым главой учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГНЦ.

Александр Агафонов работает в «Векторе» с 1983 года. Он имеет степень доктора биологических наук, также принимал участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов. На сайте научного центра указывается, что ученый работал с возбудителями особо опасных инфекций человека 1-2 групп патогенности.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Новосибирский районный суд не удовлетворил требования экс-заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елены Гаврилиной о восстановлении на должности.

Она была отстранена 18 мая 2023 года в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова, который аналогично оспаривает свое увольнение. В настоящее время заявление находится на рассмотрении суда.

Иск Рината Маскютова изначально поступил в районный суд, но поскольку в материалах дела находились сведения, представляющие гостайну, дело перенаправили в областной суд.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Ринат Максютов возглавлял ГНЦ «Вектор» с сентября 2016 года и был уволен в мае 2023 года из-за «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утраты доверия». Приказ об отстранении Маскютова подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

После этого глава наукограда Кольцово Николай Красников и группа депутатов местного совета направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой «рассмотреть обстоятельства» увольнения. Авторы письма отметили заслуги Маскютова, а также заявили, что подобное решение вызвало недоумение властей наукограда.

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Александр Киселев