Главные новости Юга России. Коротко

Глава администрации Цимлянского района Владимир Светличный взят под стражу. В отношении главы района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК РФ) из корыстных побуждений (п."е" ч.3 ст. 286 УК РФ). За неделю до ареста господин Светличный планировал отправиться в зону СВО.
Фото: пресс-служба администрации Цимлянского района
Назначен замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта. Эту должность занял заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.
Для строительства второго этапа Северного радиуса в Ростове власти изымут пять участков. В рамках реконструкции второго этапа дороги Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск власти изымут землю общей площадью 11,9 га.
На капремонт самого большого в Европе бассейна Адыгея получит 450 млн рублей. В рамках реконструкции сооружения, будут заменены все инженерные коммуникации, будет обновлена сама чаша бассейна, будут обустроены лестничные спуски, построен амфитеатр, заменено тротуарное покрытие.
Фото: пресс-служба правительства Адыгеи
Урожай зерновых и зернобобовых на Кубани снизился на 1,1 млн тонн. Аграрии Краснодарского края в 2023 году собрали 11,3 млн т зерновых, сообщает пресс-служба администрации региона. Это на 1,1 млн т меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 12,4 млн т.
Урожай зерновых на Ставрополье сократился на 300 тысяч тонн в 2023 году. Сельские хозяйства Ставропольского края завершили сбор зерновых. Урожай составил 8,2 млн т зерна, что на 300 тыс. т меньше результатов прошлого года, когда было собрано 8,5 млн т.
На модернизацию Ростовской АЭС направлено 3,5 млрд рублей в 2023 году. В рамках модернизации запланировано 188 мероприятий на всех четырех энергоблоках и иных объектах станции.
Приставы арестовали счета предприятий концерна «Покровский». Эта мера принята в ходе подготовки к рассмотрению Лабинском городским судом Краснодарского края искового заявления заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства активов концерна «Покровский».
Экс-глава Фонда защиты прав дольщиков Кубани осуждена за коррупцию. Евгения Шумейко получила от владельца строительной компании «АРТ» Юрия Кудринского 42,5 млн руб., за то, что обеспечила его фирме участие в достройке ЖК «Радуга» в Краснодаре.
Фото: https://vk.com / ev.shumeyko
Бывший ростовский полицейский осужден на два года колонии за мошенничество. Бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД Ростова капитан полиции Юрий Садовой получил от местной жительницы 1,5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении нее о посредничестве во взяточничестве.
В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружен очаг АЧС. В хуторе Бронницком и хуторе Апаринском запрещен вывоз животных и мясной продукции непромышленного изготовления. Близлежащую территорию обследуют для предотвращения распространения заболевания.
В Азове состоялась реконструкция осадного сидения донских казаков 1641 года. В ярком представлении приняли участие более 30 военно-исторических клубов.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ