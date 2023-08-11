Главные новости Юга России. Коротко

Глава администрации Цимлянского района Владимир Светличный взят под стражу. В отношении главы района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК РФ) из корыстных побуждений (п."е" ч.3 ст. 286 УК РФ). За неделю до ареста господин Светличный планировал отправиться в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Цимлянского района Фото: пресс-служба администрации Цимлянского района

Назначен замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта. Эту должность занял заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

Для строительства второго этапа Северного радиуса в Ростове власти изымут пять участков. В рамках реконструкции второго этапа дороги Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск власти изымут землю общей площадью 11,9 га.

На капремонт самого большого в Европе бассейна Адыгея получит 450 млн рублей. В рамках реконструкции сооружения, будут заменены все инженерные коммуникации, будет обновлена сама чаша бассейна, будут обустроены лестничные спуски, построен амфитеатр, заменено тротуарное покрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Урожай зерновых и зернобобовых на Кубани снизился на 1,1 млн тонн. Аграрии Краснодарского края в 2023 году собрали 11,3 млн т зерновых, сообщает пресс-служба администрации региона. Это на 1,1 млн т меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 12,4 млн т.

Урожай зерновых на Ставрополье сократился на 300 тысяч тонн в 2023 году. Сельские хозяйства Ставропольского края завершили сбор зерновых. Урожай составил 8,2 млн т зерна, что на 300 тыс. т меньше результатов прошлого года, когда было собрано 8,5 млн т.

На модернизацию Ростовской АЭС направлено 3,5 млрд рублей в 2023 году. В рамках модернизации запланировано 188 мероприятий на всех четырех энергоблоках и иных объектах станции.

Приставы арестовали счета предприятий концерна «Покровский». Эта мера принята в ходе подготовки к рассмотрению Лабинском городским судом Краснодарского края искового заявления заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства активов концерна «Покровский».

Экс-глава Фонда защиты прав дольщиков Кубани осуждена за коррупцию. Евгения Шумейко получила от владельца строительной компании «АРТ» Юрия Кудринского 42,5 млн руб., за то, что обеспечила его фирме участие в достройке ЖК «Радуга» в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://vk.com / ev.shumeyko Фото: https://vk.com / ev.shumeyko

Бывший ростовский полицейский осужден на два года колонии за мошенничество. Бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД Ростова капитан полиции Юрий Садовой получил от местной жительницы 1,5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении нее о посредничестве во взяточничестве.

В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружен очаг АЧС. В хуторе Бронницком и хуторе Апаринском запрещен вывоз животных и мясной продукции непромышленного изготовления. Близлежащую территорию обследуют для предотвращения распространения заболевания.

В Азове состоялась реконструкция осадного сидения донских казаков 1641 года. В ярком представлении приняли участие более 30 военно-исторических клубов.