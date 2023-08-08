Бывший ростовский полицейский осужден на два года колонии за мошенничество

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД Ростова капитана полиции Юрия Садового к заключению сроком на два года в колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По версии следователей, бывший полицейский получил от местной жительницы 1,5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении нее о посредничестве во взяточничестве. Повлиять на ход дела при этом полицейский никак не мог. Поэтому в отношении самого оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (п. ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Приговор Юрию Садовому вступил в законную силу.

Анастасия Назарова