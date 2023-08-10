Глава администрации Цимлянского района Владимир Светличный взят под стражу

Цимлянский районный суд Ростовской области 9 августа избрал меру пресечения главе администрации района Владимиру Светличному, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК РФ) из корыстных побуждений (п."е" ч.3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Цимлянского района Фото: пресс-служба администрации Цимлянского района

По решению суда, Владимир Светличный будет находиться под арестом до 6 октября текущего года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Неделю назад Владимир Светличный сообщил жителям района, что планирует уйти добровольцем в зону СВО.

«Я принял осознанное решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Я подал заявление в военкомат и получил одобрение. Большинству критериев я соответствую, здоровье в норме»,— заявил тогда чиновник в обращении, опубликованном на странице администрации в социальной сети «Вконтакте».

Причины своего решения господин Светличный тогда не объяснил, сославшись лишь на то, что имеет богатый боевой опыт.

Владимир Светличный был назначен главой района в 2018 году с пятилетним сроком полномочий. До начала карьеры управленца, он трудился в правоохранительных органах и экономических организациях.

Анастасия Назарова