На капремонт самого большого в Европе бассейна Адыгея получит 450 млн рублей

Самый большой плавательный бассейн открытого типа в Европе, расположенный в городе Майкопе, капитально отремонтируют. Для этих целей Адыгея получит 450 млн руб. от федеральных властей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Длина бассейна составляет 450 м, ширина — до 80 м. Общая площадь чаши бассейна насчитывает 30,8 тыс. кв. м. В рамках реконструкции сооружения, будут заменены все инженерные коммуникации, будет обновлена сама чаша бассейна, будут обустроены лестничные спуски, построен амфитеатр, заменено тротуарное покрытие. Территория рядом с объектом будет благоустроена, сделано озеленение. Строители установят шезлонги, малые архитектурные сооружения, скамейки и урны.

«После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу начнется капремонт бассейна. Для этого заранее была подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова