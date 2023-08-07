Урожай зерновых на Ставрополье сократился на 300 тысяч тонн в 2023 году

Сельские хозяйства Ставропольского края завершили сбор зерновых. Урожай составил 8,2 млн т зерна, что на 300 тыс. т меньше результатов прошлого года, когда было собрано 8,5 млн т. Об итогах жатвы сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, средняя урожайность составила 36,5 ц/га. Результат сопоставим с итогами прошлого года, когда средняя урожайность составила 38 ц/га.

«Лидер по намолоту – Ипатовский округ, почти 760 тыс. т. Следующие по объемам урожая – Красногвардейский, Новоалександровский округа»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что теперь аграриям предстоит сбор кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и других культур.

Анастасия Назарова