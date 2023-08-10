Приставы арестовали счета предприятий концерна «Покровский»

В ходе подготовки к рассмотрению Лабинском городским судом Краснодарского края искового заявления заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства активов концерна «Покровский» у предприятий холдинга арестованы счета, сообщили «Ъ-Юг» в концерне.

По счетам предприятий запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Руководство «Покровского» опасается остановки деятельности компаний.

В концерне уточнили, что в решении Лабинского суда о принятии обеспечительных мер запрещается принимать любые решения, ухудшающие положение работников, а также полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы. Однако на деле приставы приняли чрезмерно жесткие меры, считают в концерне. «Предприятия концерна связаны взаимными финансово-хозяйственными обязательствами и не могут осуществлять свою деятельность обособленно друг от друга. Прекращение расчетов между ними, а также невозможность расплачиваться за необходимые для производства ресурсы, приведет к фактическому прекращению их деятельности и оставит без работы тысячи людей в разных районах региона», – говорится в сообщении холдинга.

Анна Перова, Краснодар