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Дмитрий Беликов назначен замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов назначен на должность заместителя главы администрации Таганрога, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Дмитрий Беликов по образованию — финансист. Окончил РГЭУ (РИНХ). С 2009 до 2011 он работал в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России. С 2011 года трудился в контрольном управлении при губернаторе Ростовской области. Через год перешел на работу в министерство ЖКХ региона. С 2018 по 2019 год был заместителем главы администрации Батайска.

К исполнению обязанностей в новой должности Дмитрий Беликов приступил с 7 августа.

Анастасия Назарова

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