На модернизацию Ростовской АЭС направлено 3,5 млрд рублей в 2023 году

В рамках реализации программы модернизации Ростовской АЭС в Волгодонске до конца текущего года на объекте будут выполнены работы общей стоимостью 3,5 млрд руб., сообщает правительство Ростовской области.

Всего запланировано 188 мероприятий на всех четырех энергоблоках и иных объектах станции. Специалисты уже завершили модернизацию электрооборудования защиты стоимостью 1 млрд руб. для первого энергоблока. Также весной был завершен ремонт кондиционирования оборудования второго энергоблока.

«Продолжаются работы на энергоблоках №1 и №2 по замене армоканатов, придающих дополнительную прочность защитной оболочке блоков»,— сообщает пресс-служба правительства.

Всего за последние пять лет на обновление оборудования Ростовской АЭС выделено12,5 млрд руб.

Анастасия Назарова