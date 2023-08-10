«Радуга» не к добру

В Краснодаре суд признал Евгению Шумейко, бывшего директора краевого Фонда защиты прав дольщиков, виновной в получении особо крупного подкупа. Госпожа Шумейко получила от владельца строительной компании «АРТ» Юрия Кудринского 42,5 млн руб., за то, что обеспечила его фирме участие в достройке ЖК «Радуга» в Краснодаре. Подсудимая признала вину, отбытие наказания в виде 7 лет колонии отложено до достижения ее ребенком 14 лет. Взяткодатель Юрий Кудринский приговорен к штрафу в сумме 2 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Шумейко не будет обжаловать судебный акт

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko Евгения Шумейко не будет обжаловать судебный акт

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Евгении Шумейко, которая до 2022 года занимала должность директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края, сообщают объединенная пресс-служба судов региона и краевое следственное управление СКР. Подсудимая признана виновной в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ) и приговорена к семи годам лишения свободы с последующим запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет. Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком подсудимой возраста 14 лет.

Как ранее писал «Ъ-Юг», судебный процесс в отношении Евгении Шумейко начался в июне текущего года. В ходе слушаний подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась.

Из приговора суда следует, что в 2020 году к Евгении Шумейко через ее сожителя Виталия Маковского обратился учредитель краснодарской строительной компании «АРТ» Юрий Кудринский. Предпринимателю стало известно, что на достройку краснодарского проблемного ЖК «Радуга» из бюджета выделены средства в сумме 820 млн руб., распорядителем которых является фонд. Желая заработать прибыль за счет освоения бюджетных средств, господин Кудринский попросил госпожу Шумейко посодействовать привлечению его компании в проект.

Глава фонда согласилась действовать в интересах ООО «АРТ», за что попросила наличными 10% от суммы бюджетного финансирования (82 млн руб.), а также 1% (8,2 млн руб.) на счет фонда в виде благотворительного взноса.

Юрий Кудринский предложил снизить сумму, в итоге госпожа Шумейко согласилась на 41 млн руб. наличными и взнос 1,5 млн руб.

В декабре 2020 года предприниматель передал госпоже Шумейко через ее сожителя требуемую сумму, а в феврале 2021 перечислил средства на счет фонда. В августе 2021 года Евгения Шумейко, не имея законных оснований, от имени фонда заключила договоры с ООО «АРТ».

В январе 2022 года по факту передачи незаконного вознаграждения по материалам краевого УФСБ России было возбуждено уголовное дело, Евгения Шумейко была взята под стражу, а затем переведена под домашний арест. После вступления приговора в силу мера пресечения будет отменена.

Защитник подсудимой Олег Сивенко сообщил «Ъ-Юг», что не планирует обжалования судебного акта. От более подробных комментариев адвокат воздержался.

В пресс-службе судов края рассказали, что Юрий Кудринский в июне текущего года был признан виновным в особо крупном подкупе, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 млн руб.

Согласно российскому законодательству, отсрочка исполнения наказания для матери ребенка в возрасте до 14 лет фактически является освобождением от наказания. Статья 82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания» гласит, что по достижении ребенком 14-летнего возраста суд освобождает осужденную от отбывания наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания, если в период отсрочки не будет совершено какое-либо новое противоправное деяние.

Анна Перова, Краснодар