В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружен очаг АЧС

Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств хутора Бронницкий Усть-Донецкого района очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области

В хуторе Бронницком и хуторе Апаринском запрещен вывоз животных и мясной продукции непромышленного изготовления. Близлежащую территорию обследуют для предотвращения распространения заболевания. В ближайшее время на выездах из населенных пунктов будут установлены ветеринарно-полицейские посты с дезбарьерами.

«В настоящее время ветврачи совместно с представителями администрации обходят частные домовладения в хуторах, информируют жителей о случившемся и пересчитывают поголовье свиней»,— сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

Ранее сообщалось, что ветеринарный карантин в связи с обнаружением очага АЧС установлен в Целинном районе Калмыкии и в Апанасенковском округе Ставрополья.

Анастасия Назарова