Урожай зерновых и зернобобовых на Кубани снизился на 1,1 млн тонн

Аграрии Краснодарского края в 2023 году собрали 11,3 млн т зерновых, сообщает пресс-служба администрации региона. Это на 1,1 млн т меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 12,4 млн т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В этом году жатву проводили в непростых условиях – в разгар страды прошли сильные ливни. Но несмотря на непогоду, получилось собрать хороший урожай»,— цитирует пресс-служба администрации Кубани слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Хозяйства региона убрали 9,6 млн т пшеницы, 1,1 млн т ячменя, 427,7 тыс. т гороха. Средняя урожайность составила 58,3 ц/га.

Как сообщалось ранее, уборка в Краснодарском крае стартовала в начале июля. Всего было засеяно около 2 млн га зерновых и зернобобовых. В работах по сбору урожая были задействованы 2,5 тыс. комбайнов.

Анастасия Назарова