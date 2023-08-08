Для строительства второго этапа Северного радиуса в Ростове власти изымут пять участков

Правительство Ростовской области приняло распоряжение об изъятии пяти земельных участков в Мясниковском районе для строительства Северного радиуса в Ростове. Документ опубликован на сайте правительства.

В рамках реконструкции второго этапа дороги Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск власти изымут землю общей площадью 11,9 га. В случае отказа собственников передать землю за компенсацию, власти будут урегулировать вопрос в суде.

Как сообщалось ранее, подрядчиком строительства нового этапа Северного радиуса стала компания «Т-Транс». Строителям предстоит реконструировать дорогу из Ростова в Новошахтинск до конца сентября 2024 года. На данные цели предусмотрено финансирование в размере более 1,6 млрд руб.

Анастасия Назарова