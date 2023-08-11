Суд арестовал обвиняемую в получении взятки главу отдела белгородского Фонда ЖКХ

Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области Юлию Овчарову. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Под стражей она пробудет до 30 сентября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда, судья также удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего и. о. гендиректора белгородского «Центра экологической безопасности» Даниила Медведева. Его, согласно картотеке, обвиняют в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Издание «Бел.ру» со ссылкой на источники пишет, что кроме госпожи Овчаровой и господина Медведева также были задержаны начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Андрей Внуков, а также заместитель Даниила Медведева по экономике Кирилл Попов. Чиновников подозревают в получении взяток на общую сумму более 60 млн руб.

Задержания проходили в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя губернатора Белгородской области по ЖКХ Константина Полежаева. Его задержали 21 июля. Следствие утверждает, что он получил от руководителя строительной фирмы две иномарки премиум-класса стоимостью более 17 млн руб. Вину Константин Полежаев признал. Суд Белгорода отправил его под домашний арест до 20 сентября.

В начале июля Константин Полежаев был уволен с должности вице-губернатора—начальника департамента ЖКХ Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал причиной увольнения некачественную организацию работ по восстановлению жилья в приграничном городе Шебекино и Новой Таволжанке.

Милена Костерева