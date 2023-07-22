Обвиняемого во взятке бывшего вице-губернатора Белгородской области отправили под домашний арест

Свердловский районный суд Белгорода отправил под домашний арест до 20 сентября бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева, сообщило «РИА Новости». СКР сегодня, 22 июля, предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным ведомства, Константин Полежаев признал вину в полном объеме и дал признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его задержали вчера, 21 июля. Следствие утверждает, что он получил от руководителя строительной фирмы две иномарки премиум-класса стоимостью более 17 млн руб. 50-летний Константин Полежаев в начале июля был уволен с должности вице-губернатора—начальника департамента ЖКХ Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал причиной увольнения некачественную организацию работ по восстановлению жилья в приграничном городе Шебекино и Новой Таволжанке.

Лаура Кеффер